Пенсия в 22. Талант Барселоны может перейти в Саудовскую Аравию

Испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати заинтересовал «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», сообщает Fichajes.

22-летний игрок, который не смог в этом сезоне закрепиться в составе «сине-гранатовых» из-за травм, является одной из целей двух грандов чемпионата Саудовской Аравии, которые хотят привлекать игроков с мировым именем. Сам трансфер также пошел бы на пользу игроку, который мог бы начать карьеру «с чистого листа».

В текущем сезоне Ансу Фати провел 6 матчей, без результативных действий.

«Челси» может подписать двух защитников «Барселоны».