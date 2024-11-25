Пенсия в 22. Талант Барселоны может перейти в Саудовскую Аравию
Ансу Фати привлекает внимание «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра»
Испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати заинтересовал «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», сообщает Fichajes.
22-летний игрок, который не смог в этом сезоне закрепиться в составе «сине-гранатовых» из-за травм, является одной из целей двух грандов чемпионата Саудовской Аравии, которые хотят привлекать игроков с мировым именем. Сам трансфер также пошел бы на пользу игроку, который мог бы начать карьеру «с чистого листа».
В текущем сезоне Ансу Фати провел 6 матчей, без результативных действий.
«Челси» может подписать двух защитников «Барселоны».
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