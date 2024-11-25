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  4. Пенсия в 22. Талант Барселоны может перейти в Саудовскую Аравию
Испания
25 ноября 2024, 09:25 |
967
0

Пенсия в 22. Талант Барселоны может перейти в Саудовскую Аравию

Ансу Фати привлекает внимание «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра»

25 ноября 2024, 09:25 |
967
0
Пенсия в 22. Талант Барселоны может перейти в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати заинтересовал «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», сообщает Fichajes.

22-летний игрок, который не смог в этом сезоне закрепиться в составе «сине-гранатовых» из-за травм, является одной из целей двух грандов чемпионата Саудовской Аравии, которые хотят привлекать игроков с мировым именем. Сам трансфер также пошел бы на пользу игроку, который мог бы начать карьеру «с чистого листа».

В текущем сезоне Ансу Фати провел 6 матчей, без результативных действий.

«Челси» может подписать двух защитников «Барселоны».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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