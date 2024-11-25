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  4. Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Лига чемпионов
25 ноября 2024, 20:35 |
546
2

Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ

Поединок состоится 27 ноября в 21:45 по киевскому времени

25 ноября 2024, 20:35 |
546
2
Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ
ФК Шахтер

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал заявку украинской команды на этот матч.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Шевченко
За ПСВ, дави деленеерівську гниду, як давлять Збройні сили!
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0
Фанат Шахтаря
Подивимося, скільки за кермом ще протримається старина Пушич. Шахтар хоча б три очки взяв, а Динамо ще ні.
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