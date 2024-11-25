Лига чемпионов25 ноября 2024, 20:35 |
546
2
Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Поединок состоится 27 ноября в 21:45 по киевскому времени
25 ноября 2024, 20:35 |
546
2
В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал заявку украинской команды на этот матч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Снукер | 25 ноября 2024, 07:39 0
Марк Селби не сумел преодолеть стартовый раунд UK Championship в Йорке
Футбол | 24 ноября 2024, 23:34 0
Главный тренер римлян прокомментировал результат игры с Наполи (0:1)
Футбол | 25.11.2024, 11:55
Футбол | 25.11.2024, 17:04
Футбол | 24.11.2024, 21:50
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
За ПСВ, дави деленеерівську гниду, як давлять Збройні сили!
Подивимося, скільки за кермом ще протримається старина Пушич. Шахтар хоча б три очки взяв, а Динамо ще ні.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2024, 22:30
23.11.2024, 20:48
24.11.2024, 13:38 77
Бокс
24.11.2024, 10:05 3
24.11.2024, 05:09 3
24.11.2024, 07:25 3
25.11.2024, 12:34