Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

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Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал заявку украинской команды на этот матч.



