Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 23:28 | Обновлено 25 ноября 2024, 23:32
125
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»

Игрок Зари высказался по поводу матча 14-го тура УПЛ

25 ноября 2024, 23:28 | Обновлено 25 ноября 2024, 23:32
125
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»
ФК Заря. Филипп Будковский

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский поделился мыслями по поводу ничьи в матче 14-го тура УПЛ против «Полесья» (1:1).

– Вы играли сегодня против своего бывшего клуба. Какие это эмоции?

– Эмоций очень многое было, поэтому настраивал ребят только на боевую игру. Потому что сегодня нужно было выходить и давать бой. Потому что мы уже много игр проиграли, где-то нам агрессии не хватало.

Сегодня, по моему мнению, агрессия была. Если мы будем так играть, у нас есть куда двигаться, и мы становимся командой.

– Забитый гол «Полесью» сегодня, забитый гол «Полесью» в спарринге в сентябре. Это уже такая тенденция – забивать «Полесью»?

– Да, у меня больше всех мотивации. Как я могу не забивать, если, я хочу выходить, и, в принципе, для меня это самая большая мотивация сегодня была.

– Было ощущение, что сегодня забьете?

– Да. Вчера на тренировке забил многое, поэтому, в принципе, сегодня чувствовал, что где-то момента два будет. Один забил, потому, в принципе, доволен, но нужно двигаться. И жаль, что мы сыграли вничью.

– Празднование гола, что вы хотели этим показать?

– Ничего, просто вернулся, чтобы не забывали фамилию, потому что я играл в этой команде. Приятно вернуться, но, знаете, немного болезненно уходил из клуба, поэтому, в принципе, для меня забить сегодня – это много значит.

– В общем, насколько сложным показался матч?

– Сложный. Мы знали, что будет такая игра, потому что «Полесье» будет играть первым номером, мы отошли. По-моему, мы сегодня все сделали правильно, и где-то фортуна улыбнулась.

Были моменты, могли еще забить, могли и нам забить, поэтому в принципе я доволен тем, как играла сегодня команда.

По теме:
Полтава – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Шахтером 
Полесье – Заря – 1:1. Спасение на 85-й. Видео голов и обзор матча
Филипп Будковский Заря Луганск Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Заря
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Футбол | 25 ноября 2024, 20:54 21
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 

Валерий Лютый получил сумму в размере 2500 гривен

В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ
Футбол | 25.11.2024, 22:31
В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ
В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Бокс | 25.11.2024, 08:21
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Футбол | 25.11.2024, 22:23
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
24.11.2024, 15:37
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 18
Футбол
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.11.2024, 01:31
Бокс
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем