Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»
Игрок Зари высказался по поводу матча 14-го тура УПЛ
Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский поделился мыслями по поводу ничьи в матче 14-го тура УПЛ против «Полесья» (1:1).
– Вы играли сегодня против своего бывшего клуба. Какие это эмоции?
– Эмоций очень многое было, поэтому настраивал ребят только на боевую игру. Потому что сегодня нужно было выходить и давать бой. Потому что мы уже много игр проиграли, где-то нам агрессии не хватало.
Сегодня, по моему мнению, агрессия была. Если мы будем так играть, у нас есть куда двигаться, и мы становимся командой.
– Забитый гол «Полесью» сегодня, забитый гол «Полесью» в спарринге в сентябре. Это уже такая тенденция – забивать «Полесью»?
– Да, у меня больше всех мотивации. Как я могу не забивать, если, я хочу выходить, и, в принципе, для меня это самая большая мотивация сегодня была.
– Было ощущение, что сегодня забьете?
– Да. Вчера на тренировке забил многое, поэтому, в принципе, сегодня чувствовал, что где-то момента два будет. Один забил, потому, в принципе, доволен, но нужно двигаться. И жаль, что мы сыграли вничью.
– Празднование гола, что вы хотели этим показать?
– Ничего, просто вернулся, чтобы не забывали фамилию, потому что я играл в этой команде. Приятно вернуться, но, знаете, немного болезненно уходил из клуба, поэтому, в принципе, для меня забить сегодня – это много значит.
– В общем, насколько сложным показался матч?
– Сложный. Мы знали, что будет такая игра, потому что «Полесье» будет играть первым номером, мы отошли. По-моему, мы сегодня все сделали правильно, и где-то фортуна улыбнулась.
Были моменты, могли еще забить, могли и нам забить, поэтому в принципе я доволен тем, как играла сегодня команда.
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