Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма
Защитник ответил, готов ли перейти в один из грандов АПЛ
Лидер сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный заинтересовал два гранда АПЛ – «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Забарный прокомментировал этот интерес:
– Решающий ли для меня этот сезон? Возможно, да. Для меня каждый год важен, прошлый сезон после травм также был важным. Я себя хорошо проявил. Сейчас тоже все в моих руках, все зависит от меня.
– Так что, Ливерпуль или Тоттенхэм?
– Я еще не знаю (смеется)
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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