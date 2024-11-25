Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма
Англия
25 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:43
2152
7

Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма

Защитник ответил, готов ли перейти в один из грандов АПЛ

25 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:43
2152
7
Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лидер сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный заинтересовал два гранда АПЛ – «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Забарный прокомментировал этот интерес:

– Решающий ли для меня этот сезон? Возможно, да. Для меня каждый год важен, прошлый сезон после травм также был важным. Я себя хорошо проявил. Сейчас тоже все в моих руках, все зависит от меня.

– Так что, Ливерпуль или Тоттенхэм?

– Я еще не знаю (смеется)

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

По теме:
Неймар решил, в какой клуб хочет перейти. Фанатов Барселоны это разозлит
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, через месяц я не буду тренировать Ман Сити»
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Ливерпуль Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Футбол | 25 ноября 2024, 21:29 1
ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ
ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ

Донецкая команда начала путь в Нидерланды

Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Бокс | 25 ноября 2024, 08:21 5
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»

Джордж выделил Джека Джонса, Рокки Марчиано и Джо Луиса

«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Футбол | 24.11.2024, 23:34
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25.11.2024, 08:53
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
Футбол | 25.11.2024, 18:04
«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Frank Piter
Молодой, высокий крепкий штурмовик. ТЦК и так сейчас всех подряд на улицах пакуют...
Ответить
-3
Показать Скрыть 5 ответов
contr
На фронт підеш кривоногий
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
23.11.2024, 22:30
Футбол
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.11.2024, 01:31
Бокс
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
23.11.2024, 20:48 1
Бокс
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем