Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма

Лидер сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный заинтересовал два гранда АПЛ – «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Забарный прокомментировал этот интерес:

– Решающий ли для меня этот сезон? Возможно, да. Для меня каждый год важен, прошлый сезон после травм также был важным. Я себя хорошо проявил. Сейчас тоже все в моих руках, все зависит от меня.

– Так что, Ливерпуль или Тоттенхэм?

– Я еще не знаю (смеется)

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.