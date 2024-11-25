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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 23:30
1181
3

В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ

В «Олимпии» сообщили, что это были суточные

25 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 23:30
1181
3
В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ
УАФ

Сегодня, 25 ноября, появилась информация, что делегат Украинской ассоциации футбола Валерий Лютый получил взятку от клуба «Олимпия» Савинцы. На эту информацию отреагировал начальник «Олимпии» Дмитрий Галицкий.

«Мне также звонили из УАФ, я давал показания относительно этого момента. Такой эпизод был, он получил 2500 грн – это были у него суточные, на питание. Ну кто вообще пишет о взятке в размере 2500 гривен?

Перед игрой приехал Лютый, а также инспектор матча. Мы – любительская команда, он нам указал на недостатки, но матч прошел согласно расписанию. Я так понимаю, что с этими недостатками можно было проводить игру, потому что на этом стадионе проводятся также матчи Первой лиги.

Исходя из этого, тогда можно не допускать проводить матчи на этом стадионе и СК Полтава, или как? Аттестат же выдали этому стадиону, правильно?

В итоге Лютый сказал, что тут что-то не так, там некоторые недостатки, на что я ему ответил: «Это любительская команда, мы все исправим и все будет хорошо». Его ответ: «Да, Дмитрий, хорошо, начинаем игру». Больше ничего не было, ни на что он не намекал.

После игры я подошел к нему и сказал, что мы не кормим, а у нас есть суточные на питание, я отдал 2500 гривен, об этом знают и в УАФ и об этом все написано.

Он приехал утром и уехал вечером, вы же понимаете, что ему нужно 2-3 раза поесть. Это реально смешно, что мы дали взятку 2500 гривен. Я еще понимаю, если бы написали, что 250 тысяч гривен, а это все несерьезно такие разговоры.

Я также прочитал об этом, мне жена сбросила эту новость. Вы же понимаете, что взятка в таком размере не подходит даже под административное нарушение, если я не ошибаюсь. Кто такое вообще сказал? Зачем притеснять наш футбол за 2500 гривен?», – сказал Галицкий.

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Кубок Украины по футболу взятки Кремень Кременчуг Украинская ассоциация футбола Олимпия Савинцы
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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дыряво с пердя 🤣
А если бы накормили селёдкой под шубой) Это тоже взятка могла быть
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