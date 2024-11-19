ФИФА выплатит Барселоне около 3 млн евро компенсации. Известна причина
Каталонцы получат компенсацию за травму Рональда Араухо
ФИФА выплатит «Барселоне» 3 миллиона евро в качестве компенсации за травму ключевого центрбека Рональда Араухо, сообщает Mundo Deportivo.
Защитник травмировался 7 июля, играя за Уругвай в Копа Америка. «Барселона» ожидает, что игрок восстановится от травмы 15 декабря, это значит, что центрбек пробудет в лазарете 162 дня. Как сообщает источник, на Араухо действует страхование от ФИФА, которое активируется, если игрок получил повреждение в игре за национальную сборную, и пробыл в лазарете более 28 дней.
Если центрбек восстановится от травмы в ожидаемый срок, каталонцы получат 2 миллиона 750 тысяч евро от ФИФА. Программа страхования выплачивает до 20 тысяч евро в день. Максимальная сумма компенсации составляет 7,5 миллиона евро.
Ранее главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик рассказал, что клуб не будет торопить Араухо с возвращением на поле.
✅💰 La FIFA pagará casi 3 millones al Barça por la lesión de Araujo— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 19, 2024
✍️ @RamonFuentes74 https://t.co/EePGWofwD0
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