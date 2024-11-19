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  4. ФИФА выплатит Барселоне около 3 млн евро компенсации. Известна причина
Испания
19 ноября 2024, 22:59 |
686
0

ФИФА выплатит Барселоне около 3 млн евро компенсации. Известна причина

Каталонцы получат компенсацию за травму Рональда Араухо

19 ноября 2024, 22:59 |
686
0
ФИФА выплатит Барселоне около 3 млн евро компенсации. Известна причина
Getty Images/Global Images/Ukraine. Рональд Араухо

ФИФА выплатит «Барселоне» 3 миллиона евро в качестве компенсации за травму ключевого центрбека Рональда Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

Защитник травмировался 7 июля, играя за Уругвай в Копа Америка. «Барселона» ожидает, что игрок восстановится от травмы 15 декабря, это значит, что центрбек пробудет в лазарете 162 дня. Как сообщает источник, на Араухо действует страхование от ФИФА, которое активируется, если игрок получил повреждение в игре за национальную сборную, и пробыл в лазарете более 28 дней.

Если центрбек восстановится от травмы в ожидаемый срок, каталонцы получат 2 миллиона 750 тысяч евро от ФИФА. Программа страхования выплачивает до 20 тысяч евро в день. Максимальная сумма компенсации составляет 7,5 миллиона евро.

Ранее главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик рассказал, что клуб не будет торопить Араухо с возвращением на поле.

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Рональд Араухо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма ФИФА
Іван Распутін Источник: Mundo Deportivo
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