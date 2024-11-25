ВИДЕО. Поблагодарил Бога. Игрок Шахтера прошел все поле на коленях

23 ноября в рамках 14 тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» встретился с «Ингульцом».

Поединок прошел на «Арене Львов».

Как результат, горняки не ощутили сопротивления от соперника и закончили игру со счетом 6:0.

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Бразилец Эгиналду, автор дубля в матче, после финального свистка совершил специальный ритуал.

Футболист прошелся на коленях вдоль поля с целью благодарения Богу.

«Это мое обещание, которое я дал Богу. Я пообещал сделать жест благодарности, когда сумею открыть счет забитым мячам в чемпионате. Тот жест, который вы увидели – проползти на коленях по полю.

Дело в том, что я находился на несколько неприятном этапе, и мне было очень важно отличиться дублем и прервать неприятную полосу. Именно поэтому я поблагодарил Бога реализацией этого обещания.

Что сделаю, если оформлю хет-трик? Прежде всего надеюсь на Божье благословение и помощь. Мне нужно будет об этом подумать. Когда я сумею отличиться хет-триком, вы сами все увидите», – сказал Эгиналду.