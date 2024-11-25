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  4. Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Шахтером 
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 23:13 |
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Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Шахтером 

Пастух снова не избежал травмы

25 ноября 2024, 23:13 |
170
0
Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Шахтером 
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, один из ведущих игроков «Руха» Евгений Пастух пропустил поединок 14 тура УПЛ – с «Левым Берегом» из-за повреждения стопы.

По имеющимся данным 20-летний полузащитник львовян постепенно восстанавливается и клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы в ближайшие дни он начал тренироваться в общей группе и сумел принять участие в календарном матче 15 тура – с «Шахтером», который пройдет 1 декабря.

Сейчас Евгений Пастух, которого в текущем сезоне преследуют травмы, провел за «Рух» четыре календарных поединка.

Ранее мы сообщали, что капитан команды «Рух» Роман Дидык подвел итоги матча против «Левого Берега».

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Евгений Пастух (футболист) Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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