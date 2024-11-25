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  4. Роман ДИДЫК: «Игра против Левого Берега пошла не по нашему сценарию»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 11:41 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:44
27
0

Роман ДИДЫК: «Игра против Левого Берега пошла не по нашему сценарию»

Игрок «Руха» высказался по поводу победы в 14-м туре УПЛ

25 ноября 2024, 11:41 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:44
27
0
Роман ДИДЫК: «Игра против Левого Берега пошла не по нашему сценарию»
ФК Рух. Роман Дидык

Капитан команды «Рух» Роман Дидык подвел итоги матча против Левого Берега в 14-м туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

«Игра пошла не по нашему сценарию. «Руху» не все удавалось в этом поединке, но результат для нас важнее и главное, что мы одержали победу.

Вопрос создания моментов и конвертация этих шансов в голы давно беспокоит нас. Первый тайм был не самым лучшим в нашем исполнении, однако мы смогли забить гол. Во втором тайме мы начали создавать больше моментов, ведь «Рух» вел в счете и «Левый Берег» начал раскрываться, потому что им нужно было отыгрываться. Потому у нас появилось больше свободных зон впереди, но нам не удалось реализовать свои моменты.

Позиция опорного полузащитника не новая для меня, ведь я уже достаточно там поиграл. Возможно, поначалу немного необычно было, ведь давно не действовал в этой роли, но фактически через 10 минут уже адаптировался к ней.

Дальше у нас непростой календарь – матчи с «Шахтером» и «Полесьем». Следует максимально настроиться на эти поединки с лидерами чемпионата. Нам следует хорошо подготовиться к этим играм», – сказал Дидык.

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Роман Дидык Рух Львов Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Левый Берег
Андрій Вітренко Источник: ФК Рух Львов
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