Андрей СПИВАКОВ: «Неоднозначный пенальти выбил из колеи в матче с Рухом»

Капитан «Левого Берега» Андрей Спиваков поделился эмоциями после минимального поражения в матче с «Рухом» (0:1).

«Прежде всего, снова не удалось забить, и это наша проблема. Игра шла по плану, пытались создавать моменты, но досадный и неоднозначный пенальти в раздевалку, травма двух игроков несколько выбила из колеи.

Вину хотелось бы взять и на себя. Считаю, что не лучшим образом сыграл, выйдя на замену во втором тайме, не смог усилить игру команды. Свежие игроки должны были выходить на замену и усиливать игру. Да, пытались нагнетать, но не получалось. Также хотел бы отметить, что поле было тяжелым, поэтому строить какие-то конструктивные действия было трудно. Не хочется все списывать на какое-нибудь невезение. Мы много работаем и хотим наконец забить, поэтому надеюсь, что голы придут. Важно забить первый и тогда дальше будет. В коллективе сейчас отличный микроклимат в этом плане, здесь проблем нет. В этом году еще три игры, будем пытаться исправлять ситуацию», – сказал Спиваков.