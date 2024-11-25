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  4. Андрей СПИВАКОВ: «Неоднозначный пенальти выбил из колеи в матче с Рухом»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 01:51 |
57
0

Андрей СПИВАКОВ: «Неоднозначный пенальти выбил из колеи в матче с Рухом»

Игрок «Левого Берега» о матче 14-го тура УПЛ

25 ноября 2024, 01:51 |
57
0
Андрей СПИВАКОВ: «Неоднозначный пенальти выбил из колеи в матче с Рухом»
ФК Левый Берег. Андрей Спиваков

Капитан «Левого Берега» Андрей Спиваков поделился эмоциями после минимального поражения в матче с «Рухом» (0:1).

«Прежде всего, снова не удалось забить, и это наша проблема. Игра шла по плану, пытались создавать моменты, но досадный и неоднозначный пенальти в раздевалку, травма двух игроков несколько выбила из колеи.

Вину хотелось бы взять и на себя. Считаю, что не лучшим образом сыграл, выйдя на замену во втором тайме, не смог усилить игру команды. Свежие игроки должны были выходить на замену и усиливать игру. Да, пытались нагнетать, но не получалось. Также хотел бы отметить, что поле было тяжелым, поэтому строить какие-то конструктивные действия было трудно. Не хочется все списывать на какое-нибудь невезение. Мы много работаем и хотим наконец забить, поэтому надеюсь, что голы придут. Важно забить первый и тогда дальше будет. В коллективе сейчас отличный микроклимат в этом плане, здесь проблем нет. В этом году еще три игры, будем пытаться исправлять ситуацию», – сказал Спиваков.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Левый берег
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