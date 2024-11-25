Виталий ПЕРВАК: «Не хочу обсуждать тему пенальти»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак высказался по поводу поражения в 14-м туре УПЛ против клуба «Рух» (0:1).

«Не хочу поднимать тему пенальти в наши ворота. Тренеры нервничают, переносят все в себе. Хочется очень многое сказать, но когда тебе «отрывают голову», то хочется кричать. Пусть соответствующие органы отвечают за это, и объясняют, подобные решения уже надоедают.

По игре – «Рух» выиграл, я поздравил их с победой, в свою очередь, мы не смогли забить. Но я верю в то, что мы забьем, и все будет хорошо. После перерыва сделали две вынужденные замены: Синица получил серьезную травму, Банаду заменили, потому что у него были проблемы с голеностопом. Вышел Сухоручко, начал выигрывать больше борьбы, но изменить ход игры не получалось, потому что «Рух» играл, отталкиваясь от счета. Мы же начали больше раскрываться, что дало сопернику больше свободных зон.

«Рух» – молодая команда, которая знает, как использовать пространство на чужой половине поля. В итоге моменты у нас были, но завершить их не удавалось. Сейчас все играют на результат, был бы другой счет – никто не рисковал бы. А мы пропустили и должны были рисковать. Выпустили молодых ребят Галаса и Непейпиева, это ребята с характером. Но не получалось зацепиться за мяч и нанести хотя бы один-два удара по воротам, соперник не давал нам такой возможности.

Непейпиев? Его уровень подготовки сейчас на должном уровне, академия «Руха» в футбольном плане воспитала его должным образом. Мне импонирует то, как он работает на тренировках», – сказал Первак.