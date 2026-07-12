Чемпионат мира может быть расширен до 64 команд. Заявление Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что в будущем чемпионат мира по футболу может быть расширен с 48 до 64 команд.

ЧМ-2026 – это турнир рекордов. Впервые в истории в чемпионате мира принимают участие 48 команд вместо 32. В результате появилось на 16 матчей плей-офф больше, а турнир стал еще более глобальным. Сборная Кабо-Верде вышла в стадию плей-офф. Если произойдет расширение турнира до 64 сборных, то в 1/16 финала будут выходить только две лучшие команды из каждой из 16 групп.

– Можно ли уже сказать, что расширение турнира до 48 команд было правильным решением?

– Да, на все 100 процентов! Турнир с участием 48 команд стал огромным успехом. Все сборные показали высокий уровень игры. Команды с каждого континента забивали голы и набирали как минимум одно очко. Девять из десяти африканских сборных вышли в плей-офф. На предыдущем чемпионате мира Африку представляли только пять команд. Это еще раз демонстрирует, насколько важно привлекать все страны и давать им возможность участвовать в турнире.

– Некоторые уже говорят об увеличении количества команд до 64.

– Этот вопрос обязательно будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения этого чемпионата мира. Организуя чемпионат мира, нужно делать его для всего мира, а не только для Европы или Южной Америки. Каждая страна должна иметь возможность мечтать об участии в чемпионате мира. Вы видите, что уровень команд чрезвычайно высок и продолжает расти по всему миру. Если не давать меньшим странам шанс сыграть на чемпионате мира, у них не будет достаточной мотивации становиться сильнее.

– Как президент ФИФА, вы можете болеть за сборную Швейцарии?

– Конечно, болею за Швейцарию. Просто нужно вести себя должным образом. Но, безусловно, когда играет Швейцария, это вызывает у меня особые эмоции.

– Вы уже получали отзывы от Дональда Трампа?

– Да, мы регулярно поддерживаем связь. Почти каждый день. Он доволен и действительно наслаждается турниром. Он смотрит все матчи по телевизору.

– Почему он еще не был на стадионе? Из-за слишком серьезных вопросов безопасности?

– Нет, нет. Думаю, у него еще есть несколько других дел. А если бы он был на стадионе, люди спрашивали бы: что он делает на стадионе, когда в мире происходит столько событий? Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией, которая прекрасно справляется с организацией чемпионата мира.

– Но планируется, что в финале вы вместе с Трампом вручите трофей победителю.

– Да, надеюсь, мы вместе вручим трофей после финала. Такой план был с самого начала. Так было всегда: президент страны, принимающей финал, вместе с президентом ФИФА вручает кубок победителю.