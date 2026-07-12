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Чемпионат мира
12 июля 2026, 14:37 | Обновлено 12 июля 2026, 15:29
1718
14

Чемпионат мира может быть расширен до 64 команд. Заявление Инфантино

Президент ФИФА считает, что ЧМ-2026 с 48 командами стал большим успехом

12 июля 2026, 14:37 | Обновлено 12 июля 2026, 15:29
1718
14 Comments
Чемпионат мира может быть расширен до 64 команд. Заявление Инфантино
Blue Sport. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что в будущем чемпионат мира по футболу может быть расширен с 48 до 64 команд.

ЧМ-2026 – это турнир рекордов. Впервые в истории в чемпионате мира принимают участие 48 команд вместо 32. В результате появилось на 16 матчей плей-офф больше, а турнир стал еще более глобальным. Сборная Кабо-Верде вышла в стадию плей-офф. Если произойдет расширение турнира до 64 сборных, то в 1/16 финала будут выходить только две лучшие команды из каждой из 16 групп.

– Можно ли уже сказать, что расширение турнира до 48 команд было правильным решением?

– Да, на все 100 процентов! Турнир с участием 48 команд стал огромным успехом. Все сборные показали высокий уровень игры. Команды с каждого континента забивали голы и набирали как минимум одно очко. Девять из десяти африканских сборных вышли в плей-офф. На предыдущем чемпионате мира Африку представляли только пять команд. Это еще раз демонстрирует, насколько важно привлекать все страны и давать им возможность участвовать в турнире.

– Некоторые уже говорят об увеличении количества команд до 64.

– Этот вопрос обязательно будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения этого чемпионата мира. Организуя чемпионат мира, нужно делать его для всего мира, а не только для Европы или Южной Америки. Каждая страна должна иметь возможность мечтать об участии в чемпионате мира. Вы видите, что уровень команд чрезвычайно высок и продолжает расти по всему миру. Если не давать меньшим странам шанс сыграть на чемпионате мира, у них не будет достаточной мотивации становиться сильнее.

– Как президент ФИФА, вы можете болеть за сборную Швейцарии?

– Конечно, болею за Швейцарию. Просто нужно вести себя должным образом. Но, безусловно, когда играет Швейцария, это вызывает у меня особые эмоции.

– Вы уже получали отзывы от Дональда Трампа?

– Да, мы регулярно поддерживаем связь. Почти каждый день. Он доволен и действительно наслаждается турниром. Он смотрит все матчи по телевизору.

– Почему он еще не был на стадионе? Из-за слишком серьезных вопросов безопасности?

– Нет, нет. Думаю, у него еще есть несколько других дел. А если бы он был на стадионе, люди спрашивали бы: что он делает на стадионе, когда в мире происходит столько событий? Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией, которая прекрасно справляется с организацией чемпионата мира.

– Но планируется, что в финале вы вместе с Трампом вручите трофей победителю.

– Да, надеюсь, мы вместе вручим трофей после финала. Такой план был с самого начала. Так было всегда: президент страны, принимающей финал, вместе с президентом ФИФА вручает кубок победителю.

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Джанни Инфантино ФИФА чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады Дональд Трамп
Николай Степанов Источник
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Комментарии 14
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Старий жадібний 3.14дарас.
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+2
Ну для нас це добре, є шанс що зб.України туди попаде, бо інакше я не бачу щоб вона пройшла)
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+2
бабло пабєждаєт з...доровий глузд.
Вже на цьому чемпіонаті велика частина матчів у групах та частина матчів 1/16 відверто нецікаві. 
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+2
Соломоновы острова попадут
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+2
Сильное влияние наверное идет от Люксембурга, Лихтенштейна, Андорры Гибралтара, Ватикана, Монако, Фарер.
Или это лобби Суринама с Сейшелами.
Непонятно. Я вообще за 128 команд.
Начинаем с 15июня финал 15 августа.
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0
Тобто близько 30% усіх країн будуть потрапляти. Я вже уявляю ці забиті стадіони на матчах типу Камбоджі проти Курасао.
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0
В топ-8: 6 європейців, 1 африка і 1 південна америка, вот в такій пропорції і видавайте місця, а не американцям 80% країнам, а європейцям 25%! Європа заслуговує на 24 місця, можна як на молодіжному євро зробити - хто проходить на Євро то получає білет на ЧС! Мінус додатковий відбір і нагрузка!
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0
Європі дайте ще 8 місць, щоб 1 і 2 місце виходило без плей-офф, або 4 з цих 8 місця нехай грають проти азіатів, африканців плей офф! Україна, Польща, Данія, Італія, Греція - не гірші більше половини збірих на турнірі! 
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0
Не розумію ниття в коментарях. На Євро 24 команди - всім ок. Хочуть розширити Євро до 32 - всі кажуть ок. Коли я писав що 16 команд був оптимальний формат - всі мінусували. 
До речі, ми на Євро почали виходити тільки коли збільшили до 24, так і на ЧС може нарешті вийдемо коли буде збільшено до 64, упевнений ніхто з ва нити і обурюватися не буде коли ми будемо в фінальній частині при 64-х командах. 
Тут в цих розширеннях є плюси і мінуси. Плюс що ми зможемо частіше попадати. Мінус в тому, що фінальні частини ЧС і Євро перетворилися із особливого турніру найсильніших команд, саме потрапляння куди уже було святом і великою перемогою і великим престижом, тепер попадання на ці турніри виглядає не як відбір найсильніших, а як "відсіювання слабаків", а для багатьох збірних вихід перетворюється на рядову подію, а для сильних збірних і нейтральних вболівальників по-справжньому фінальна частина ЧС починається на стадії чвертьфіналів. 
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0
Хоть 32, хоть 48, хоть 64, а у фіналі те же 3 від Европи, 1 від П. Америки... У наступному розіграші,  вместо умовний Англии, буде Німеччина або Нідерланди, або Італія, а замість Аргентини - Бразилія. Вот вам умовно 8 команд, які постійно бороться за чемпіонство і медалі. Да,  от Европи ще можно добавити  декілька збірних...А так , на манежі , одні і те же...Ну отримала Ісландія, чі Кабо Верде свою хвилину слави, та і все...для цого роздувати ЧС до 64 , мені як вболівальнику не треба. 
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0
Там ще й кацапів допустять
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0
Давайте вже зразу 128. Грошей заробите неміряно, а футболісти будуть як коні падати посеред поля з сердечними приступами
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0
Хоче Китай та Індію затянути, а вони не затягуються))
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0
Вот на такой чм наши бомжи могут попасть)
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-3
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