Решение еще не принято. Продолжаются дискуссии о расширении ЧМ до 64 команд

В руководящих органах футбола продолжаются дискуссии по поводу расширения количества участников чемпионата мира до 64 команд.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес в публикации в социальных сетях 20 июля сообщил, что чемпионат мира 2030 может пройти с участием 64 сборных и высказался в поддержку этой идеи. Он также подчеркнул важность того, что Аргентина, Уругвай и Парагвай будут принимать матчи ЧМ-2030.

Алехандро Домингес в соцсетях написал: «Следующий чемпионат мира пройдет у нас дома. В 2030 году мундиаль придет в Уругвай, Аргентину и Парагвай. Это отличная возможность для футбола отпраздновать столетие чемпионата мира турниром с участием 64 команд».

Южноамериканские страны Аргентина, Уругвай и Парагвай примут несколько матчей, основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко.

На чемпионате мира 2026 года количество участников уже было увеличено с 32 до 48 сборных. Расширение турнира было хорошо воспринято, особенно благодаря успешным выступлениям дебютантов, таких как сборная Кабо-Верде.

Алехандро Домингес: «Мы стали свидетелями исторического чемпионата мира ФИФА – первого в истории с участием 48 команд, и он имел огромный успех. Поздравляю моего дорогого Джанни Инфантино и всех наших друзей в ФИФА с проведением столь выдающегося турнира. Поздравляю Испанию с завоеванием титула нового чемпиона мира».

В марте 2025 года на заседании Совета ФИФА было выдвинуто предложение расширить ЧМ-2030 до 64 команд. В ФИФА заявили, что идею тщательно проанализируют. Во время ЧМ-2026 Джанни Инфантино снова заявил, что вопрос будет рассмотрен и обсужден. Официальные материалы ФИФА о ЧМ-2030 не содержат подтверждения участия 64 сборных, и дискуссия продолжается.

Главным аргументом противников расширения чемпионата мира до 64 сборных – снижение спортивной ценности турнира, перегрузка международного календаря и девальвация отборочного цикла.

Предложение вызвало противодействие со стороны высокопоставленных футбольных чиновников в Европе и Азии, которые утверждают, что расширение турнира сделает его чересчур масштабным. Президент УЕФА Александер Чеферин назвал эту идею крайне неудачной: «Это плохая идея как для самого чемпионата мира, так и для наших отборочных матчей».

Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа предупредил, что дальнейшее увеличение количества участников может привести к хаосу: «Лично я не согласен. Если этот вопрос останется открытым для изменений, то откроется не только возможность расширения турнира до 64 команд, но кто-то может потребовать увеличения числа участников до 132. К чему это приведет? Начнется хаос».

Критики также считают, что участие 64 команд сделает групповой этап менее конкурентным, необоснованно увеличит количество матчей и еще больше повысит нагрузку на футболистов и международный календарь.