Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение еще не принято. Продолжаются дискуссии о расширении ЧМ до 64 команд
Чемпионат мира
20 июля 2026, 21:54 | Обновлено 20 июля 2026, 22:19
623
0

Решение еще не принято. Продолжаются дискуссии о расширении ЧМ до 64 команд

Алехандро Домингес поддерживает расширение, Чеферин и глава АФК – против

20 июля 2026, 21:54 | Обновлено 20 июля 2026, 22:19
623
0
Решение еще не принято. Продолжаются дискуссии о расширении ЧМ до 64 команд
ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В руководящих органах футбола продолжаются дискуссии по поводу расширения количества участников чемпионата мира до 64 команд.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес в публикации в социальных сетях 20 июля сообщил, что чемпионат мира 2030 может пройти с участием 64 сборных и высказался в поддержку этой идеи. Он также подчеркнул важность того, что Аргентина, Уругвай и Парагвай будут принимать матчи ЧМ-2030.

Алехандро Домингес в соцсетях написал: «Следующий чемпионат мира пройдет у нас дома. В 2030 году мундиаль придет в Уругвай, Аргентину и Парагвай. Это отличная возможность для футбола отпраздновать столетие чемпионата мира турниром с участием 64 команд».

Южноамериканские страны Аргентина, Уругвай и Парагвай примут несколько матчей, основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко.

На чемпионате мира 2026 года количество участников уже было увеличено с 32 до 48 сборных. Расширение турнира было хорошо воспринято, особенно благодаря успешным выступлениям дебютантов, таких как сборная Кабо-Верде.

Алехандро Домингес: «Мы стали свидетелями исторического чемпионата мира ФИФА – первого в истории с участием 48 команд, и он имел огромный успех. Поздравляю моего дорогого Джанни Инфантино и всех наших друзей в ФИФА с проведением столь выдающегося турнира. Поздравляю Испанию с завоеванием титула нового чемпиона мира».

В марте 2025 года на заседании Совета ФИФА было выдвинуто предложение расширить ЧМ-2030 до 64 команд. В ФИФА заявили, что идею тщательно проанализируют. Во время ЧМ-2026 Джанни Инфантино снова заявил, что вопрос будет рассмотрен и обсужден. Официальные материалы ФИФА о ЧМ-2030 не содержат подтверждения участия 64 сборных, и дискуссия продолжается.

Главным аргументом противников расширения чемпионата мира до 64 сборных – снижение спортивной ценности турнира, перегрузка международного календаря и девальвация отборочного цикла.

Предложение вызвало противодействие со стороны высокопоставленных футбольных чиновников в Европе и Азии, которые утверждают, что расширение турнира сделает его чересчур масштабным. Президент УЕФА Александер Чеферин назвал эту идею крайне неудачной: «Это плохая идея как для самого чемпионата мира, так и для наших отборочных матчей».

Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа предупредил, что дальнейшее увеличение количества участников может привести к хаосу: «Лично я не согласен. Если этот вопрос останется открытым для изменений, то откроется не только возможность расширения турнира до 64 команд, но кто-то может потребовать увеличения числа участников до 132. К чему это приведет? Начнется хаос».

Критики также считают, что участие 64 команд сделает групповой этап менее конкурентным, необоснованно увеличит количество матчей и еще больше повысит нагрузку на футболистов и международный календарь.

По теме:
ВИДЕО. Ямаль празднует победу на ЧМ с короной на голове
ФОТО. Экс-звезда фильмов для взрослых выиграла $1,65 млн на финале ЧМ-2026
«Невероятно горжусь». Жена Месси написала открытое письмо легенде
ФИФА чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2030 по футболу КОНМЕБОЛ Александер Чеферин Салман бин Ибрагим Аль-Халифа эксклюзив статьи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Бокс | 20 июля 2026, 08:39 4
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко

Беленюк – о желании боксера вернуться на ринг

В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
Футбол | 20 июля 2026, 08:44 1
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026

Кубарси отдал дань уважения аргентинской легенде

​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
Футбол | 20.07.2026, 19:47
​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Футбол | 20.07.2026, 15:21
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Футбол | 20.07.2026, 08:22
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
20.07.2026, 08:58
Футбол
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 18
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 14
Волейбол
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем