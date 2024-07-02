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Лига чемпионов
02 июля 2024, 15:32 | Обновлено 02 июля 2024, 15:48
2790
11

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

В следующем сезоне «горняки» будут принимать соперников на «Фельтинс-Арене»

02 июля 2024, 15:32 | Обновлено 02 июля 2024, 15:48
2790
11
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
ФК Шальке. Фельтинс-арена

Донецкий «Шахтер» официально объявил, что в следующем сезоне домашним стадионом «горняков» на матчи Лиги чемпионов будет «Фельтинс-Арена», которая расположена в городе Гельзенкирхен, Германия.

Соответствующее соглашение чемпион Украины заключил с немецким футбольным клубом «Шальке 04», которому принадлежит стадион.

«Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене была открыта в 2001 году и вмещает 62 278 зрителей (средняя посещаемость матчей Бундеслиги 2 в сезоне 2023/24 составляла 61 538 болельщиков). Стадион принимал финал Лиги чемпионов 2004 года, 5 матчей чемпионата мира – 2006 в Германии и является домашней ареной ФК «Шальке 04». Сейчас «Фельтинс-Арена» является одним из стадионов Евро-2024. Здесь уже прошли матчи Сербия – Англия (0:1), Испания – Италия (1:0) и Грузия – Португалия (2:0), также состоится игра 1/8 финала Англия – Словакия. Кроме того, «Фельтинс-Арена» регулярно используется как место проведения концертов.

Ранее сообщалось, что домашние матчи УПЛ «Шахтер» будет играть на стадионе «Левый берег» в Киеве.

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стадионы Шахтер Донецк Шальке Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 11
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Panthera_onca__
Хорошо бы там проводить и матчи УПЛ.   Без тревог.
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+4
Умник
Шахтерский город норм.
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+1
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
⚒️
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-1
luceorius
 Незабаом ми всі відчуєм цю новину у платіжках за світло.
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
CheMP
а шо такое? болельщики в Польше стали меньше тратиться на сопутствующие товары на матчах? ай-я-яй) ну да,там выплаты в Германии повыше, могут позволить))
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-4
OtsoCity
Дуже добре👍
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-4
Артур Отаманчук
Нехай кроти грають на пастбіщі з коровами.
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-7
Показать Скрыть 2 ответа
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