ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» официально объявил, что в следующем сезоне домашним стадионом «горняков» на матчи Лиги чемпионов будет «Фельтинс-Арена», которая расположена в городе Гельзенкирхен, Германия.

Соответствующее соглашение чемпион Украины заключил с немецким футбольным клубом «Шальке 04», которому принадлежит стадион.

«Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене была открыта в 2001 году и вмещает 62 278 зрителей (средняя посещаемость матчей Бундеслиги 2 в сезоне 2023/24 составляла 61 538 болельщиков). Стадион принимал финал Лиги чемпионов 2004 года, 5 матчей чемпионата мира – 2006 в Германии и является домашней ареной ФК «Шальке 04». Сейчас «Фельтинс-Арена» является одним из стадионов Евро-2024. Здесь уже прошли матчи Сербия – Англия (0:1), Испания – Италия (1:0) и Грузия – Португалия (2:0), также состоится игра 1/8 финала Англия – Словакия. Кроме того, «Фельтинс-Арена» регулярно используется как место проведения концертов.

Ранее сообщалось, что домашние матчи УПЛ «Шахтер» будет играть на стадионе «Левый берег» в Киеве.