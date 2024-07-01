Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25

Президент киевского ФК «Левый берег» Николай Лавренко рассказал, что на домашнем стадионе клуба в следующем сезоне будет играть донецкий «Шахтер»:

«С нового сезона на нашем стадионе будут играть 2 команды – «Левый берег» и «Шахтер». Сейчас вам об этом скажу официально. Если «Шахтер» в этот день не будет играть по календарю или когда это выпадает на матчи перед Лигой чемпионов и им будет удобнее играть во Львове, он имеет право уступить другой команде».

В прошлом сезоне стадион «Левый берег» также был домашним для «Зари» и «Металлиста 1925».