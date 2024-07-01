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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 15:08 |
1594
5

Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25

Домашней ареной «горняков» станет стадион «Левый берег»

01 июля 2024, 15:08 |
1594
5
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Стадион Левый Берег

Президент киевского ФК «Левый берег» Николай Лавренко рассказал, что на домашнем стадионе клуба в следующем сезоне будет играть донецкий «Шахтер»:

«С нового сезона на нашем стадионе будут играть 2 команды – «Левый берег» и «Шахтер». Сейчас вам об этом скажу официально. Если «Шахтер» в этот день не будет играть по календарю или когда это выпадает на матчи перед Лигой чемпионов и им будет удобнее играть во Львове, он имеет право уступить другой команде».

В прошлом сезоне стадион «Левый берег» также был домашним для «Зари» и «Металлиста 1925».

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Шахтер Донецк Левый берег Киев стадион Левый берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стадионы Николай Лавренко
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 5
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DK1961
Выкинули со стадиона Зарю и Металлист 25. Все очень даже по дау нецке. Бомжи продолжают пользоваться не заслуженными привилегиями в Киеве, одновременно оплевывая его при любой возможности
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+2
Сseresznye
Всё верно.  Ведь Донецк находится на Левобережье.)  Как и Луганск.
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0
FunnyCat_____
Домашней ареной только шахтера? Или, например, Черноморца тоже?
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-1
serhiy
А ті далі бомжують ).
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-2
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