Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть

То, о чем так долго говорили (журналисты и инсайдеры, а вовсе не большевики, от которых украинская земля, к счастью, очистилась) все-таки произошло – 27 июня «Динамо» официально объявило о подписании 23-летнего колумбийского защитника Брайана Себальоса. Этот футболист, который еще не успел даже полноценно свыкнуться с украинскими реалиями, уже является весьма обсуждаемой личностью в нашем футболе – кто-то видит в Себальосе едва ли не панацею в решении всех или большинства проблем «Динамо» в обороне, другие же полагают, что колумбиец очень быстро повторит путь условного Майкла, Родолфо, Родриго или Жерсона Маграо.

Что же на самом деле представляет из себя новичок «Динамо», и чего ждать от него в украинской команде? Давайте попробуем разобраться вместе…

Брайан Себальос родился 24 мая 2001 года в колумбийском городе Кали. До 20 лет этот центрбек выступал на родине за клубы, название которых вряд ли что-то скажет простому болельщику в Украине, а затем на правах свободного агента решил перебраться в бразильскую «Форталезу». Команда из штата Сеара, которая еще в 2017-м выступала в Серии С, а в 2018-м, выиграв Серию Б, вернулась в элиту бразильского футбола, под руководством аргентинского наставника Хуана Пабло Войводы как раз выдала фантастически успешный сезон-2021. «Трехцветные» неожиданно для большинства экспертов финишировали на четвертой строчке в Серии А и завоевали прямую путевку в групповой раунд Кубка Либертадорес.

Неудивительно, что в начале 2022 года «Форталеза» искала возможности усилить состав, однако так, чтобы на это не пришлось тратить слишком много денег. И вариант с Себальосом показался бразильскому клубу очень интересным. На тот момент Брайана на родине действительно очень хвалили, называя одним из самых перспективных центрбеков тамошнего футбола.

Впрочем, в «Форталезе» Себальос отыграл только один полноценный сезон в рамках Серии А. И дело вовсе не в том, что «трехцветные» вылетели (команда Войводы, конечно, откатилась в турнирной таблице по итогам сезона-2022, однако не критично – на восьмую строчку), а в том, что сам Брайан, похоже, не оправдал ожиданий главного тренера.

Причем начиналось для Себальоса в «Форталезе» все достаточно радужно. Колумбийский центрбек стабильно начал получать место в стартовом составе в первых турах Серии А-2022, однако постепенно утратил доверие тренерского штаба, оказавшись сперва «на подхвате», а под конец соревновательного процесса – и вовсе в статусе резервиста.

x.com/CentraIDoLeao. Брайан Себальос

В чем причина произошедшего? Похоже, все дело в игровой дисциплине. Уже в четвертой игре за «Форталезу» в рамках Серии А (это был шестой тур) – в поединке против «Ботафого», которым тогда руководил экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру – Себальос схлопотал красную карточку и был вынужден пропустить следующий поединок чемпионата против «Флуминенсе». Игра против «Ботафого» складывалась для «трехцветных» изначально просто замечательно: уже на 14-й минуте «Форталеза» открыла счет и в целом, как говорится, контролировала ход поединка, но затем «за дело взялся» Себальос. Свою первую желтую карточку защитник получил на 29-й минуте, а вторую он схлопотал уже на 40-й… В итоге на 42-й минуте «Ботафого» сравнял счет, а в самом концовке матча все-таки дожал обескровленного соперника, забив дважды – 3:1.

Хуан Пабло Войвода после поражения от «Ботафого» (1:3) неистовствовал. И пускай в публичной плоскости гнев главного тренера «Форталезы» был вымещен на главном арбитре, который, по мнению коуча «трехцветных», дал одну из желтых карточек Себальосу ни за что, на самом деле аргентинского специалиста очень расстроил именно поступок колумбийского легионера.

Дальше – больше. В восьмом туре Себальос вернулся и провел полный матч против «Жувентуде» (1:1), а затем в перенесенном поединке третьего тура, да еще и в дерби с «Сеарой» (0:1) снова схлопотал быстрый «горчичник» – уже на 20-й минуте. На 70-й Войвода убрал Брайана с поля от греха подальше, а уже в следующем туре не мог рассчитывать на колумбийца, так как тот вынужден был пропускать игру из-за перебора желтых карточек. За шесть игр Себальос умудрился нахватать четыре предупреждения! А до конца сезона, проведя на поле еще лишь десять игр, Брайан снова «порадовал» главного тренера еще одним фактом перебора «горчичников». Вторым за сезон! Даже для центрбека это откровенно многовато…

Когда в трех матчах Серии А-2023 Себальос опять нахватал два «горчичника», стало понятно – Войвода будет не против, если клуб найдет для колумбийца другой вариант для продолжения карьеры. И таковым стал «Атлетико Хуниор», – команда из города Барранкилья (Колумбия) – который арендовал Брайана сроком на один год.

На родине Себальос играл регулярно, и даже перестал получать желтые карточки в «промышленных масштабах», а также стал победителем турнира Torneo Finalizacion-2023. А еще в начале нынешнего года Брайан съездил в расположение сборной Колумбии U-23 на Предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ, где провел три поединка и схлопотал один «горчичник». Колумбийцы абсолютно провалились на этом соревновании, где традиционно присутствует множество скаутов, как со всего южноамериканского региона, так и из США, Европы, Азии… В четырех матчах команда Себальоса потерпела четыре поражения, не сумев забить в ворота соперников ни одного мяча, а пропустила в свои аж восемь.

Очевидно, что на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ Себальос и угодил в сферу внимания скаутов «Динамо». По крайней мере, впервые в прессу информация об интересе к этому центрбеку попала в феврале, так что на банальное совпадение это если и похоже, то в крайне незначительной степени.

Впрочем, до конкретики в вопросе подписания Себальоса дела у «Динамо» дошли только к началу июня. Именно тогда авторитетное бразильское издание Globoesporte сообщило, что «бело-синие» договорились с «Форталезой» о покупке Брайана за 1,5 миллиона долларов. Для завершения сделки оставалось только, чтобы центрбек прилетел в Украину, прошел медосмотр и подписал контракт.

И вот здесь начались проблемы. По информации журналиста Игоря Бурбаса, прибытие Себальоса в столицу Украины совпало с очередной ракетной атакой страны 404, что негативно повлияло на настроение самого футболиста и его отца. Сложно сказать, появились ли сомнения у колумбийца именно после этого, либо же он просто искал какие-то «зацепки», чтобы еще поторговаться с «Динамо» и получить от киевлян прибавку к жалованью или подъемным, но сделка на несколько дней «зависла в воздухе».

Да и главный тренер «Динамо» Александр Шовковский, как сообщалось, был вовсе не в восторге от Себальоса. Коуч просил подписать высокого и мощного центрбека с хорошим первым пасом, а рост Брайана, как оказалось, составляет 182 сантиметра, хотя в отчетах изначально фигурировали 189 (столько, к слову, значится и на Transfermarkt).

В итоге договоренности пришлось «перекраивать» уже по ходу дела. И «Форталеза» проявила невиданную гибкость – согласилась отпустить своего игрока в бесплатную аренду на полгода с опцией необязательного выкупа для «Динамо». Такой формат сделки и оказался финальным.

ФК Динамо. Брайан Себальос

Интересно, что Брайана Себальоса можно смело называть креатурой экс-защитника «Динамо» Евгения Хачериди, ныне работающего на киевский клуб в качестве селекционера. В общении с Игорем Бурбасом экс-бек сборной Украины и «бело-синих» недавно откровенно признался, что лоббировал переход колумбийца в «Динамо» вместе с другим экс-футболистом столичной команды Артемом Кравцом.

«Доедет ли Себальос? Ждем официально. Из того, что мы видели – это очень сильный защитник. У него скорость, очень быстрый. Кроме того, он цепкий, хорошо играет головой. Мы ходили к руководству. Не буду говорить, что уговаривали. Чья это креатура? Наша. Я и Кравец смотрели. Понимаете, мы много смотрели футболистов, выбирали и потом посмотрел главный тренер и его помощники – им тоже очень понравилось. Мы ходили к Игорю Михайловичу и Григорию Михайловичу. Да, он недешевый, стоит денег. 1,1 миллиона? Больше. Когда нас спросили, уверены ли мы, то я и Артем сказали, что да. За такие деньги, хороший возраст… Когда он 2-3 сезона будет хорошо играть, его продадут в 2-3 раза дороже. Почему пришлось уговаривать? Не знаю, возможно, у них есть какая-то неуверенность. Возможно, они боятся ошибиться с игроком, которого мы рекомендуем. Его возьмут, а он не заиграет… Потратят деньги, а мы будем должны. Да, мы еще молодые селекционеры. Возможно, они [Суркисы] думают, что у нас нет опыта», – сказал Хачериди.

Чтобы понять, что слова Хачериди имеют смысл, достаточно пересмотреть одну из нарезок действий Себальоса за «Форталезу». Колумбийский защитник действительно выделяется хорошей скоростью, цепкостью, уверенно играет головой. Однако в глаза не может не бросаться и, вероятно, чрезмерная агрессия Брайана. Причем он довольно часто бросается в подкаты, и не менее часто делает это непосредственно в штрафной или вблизи штрафной. С одной стороны подобное говорит об уверенности футболиста в своих силах, но с другой… Не забываем, как нервничал Хуан Пабло Войвода, а также статистику желтых карточек этого игрока. К слову, в этом плане у Себальоса, можно сказать, есть поразительное сходство с самим Хачериди, который также умело коллекционировал карточки обоих цветов, хотя это вряд ли добавляло нервных клеток тренерам и болельщикам «Динамо».

Что мы имеем на выходе? Брайан Себальос – центрбек с весьма интересным набором игровых качеств, которые могут помочь ему выйти на хороший уровень выступлений в европейском футболе. Однако с ним придется очень и очень хорошо поработать, прежде всего, в плане ментальности и психологии. Если Шовковскому и его штабу удастся сделать так, что Себальос будет действовать более спокойно и рассудительно, начнет демонстрировать зрелый футбол, то «Динамо» действительно может обзавестись толковым иностранным центрбеком, коих у него не было, пожалуй, со времен Домагоя Виды. Если же нет, то мы вполне можем стать свидетелями повторения истории с Карлосом Самбрано или Александаром Пантичем, целесообразность приглашения которых в итоге вызвала куда больше вопросов, нежели можно было получить внятных ответов.

Единственное, по поводу чего «Динамо» точно не стоит переживать, так это о том, что делать с Себальосом, если он не заиграет. Руководство киевлян, похоже, очень грамотно воспользовалось готовностью коллег из «Форталезы» к широким компромиссам в переговорах по футболисту, и согласовало едва ли не идеальный с точки зрения оценки рисков формат сделки – полугодичная аренда с необязательной опцией выкупа. Это даст возможность Александру Шовковскому сперва воочию оценить потенциал и способность к прогрессу Себальоса, а уже затем, при необходимости, хлопотать перед руководством о целесообразности инвестировать деньги в его трансфер. И за такой подход боссов «Динамо» можно исключительно похвалить, что мы всегда готовы сделать, когда ситуация к тому располагает.