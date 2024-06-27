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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 16:12 | Обновлено 27 июня 2024, 16:27
1399
20

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника

Брайан Себальос сыграет в украинской клубе на правах аренды

27 июня 2024, 16:12 | Обновлено 27 июня 2024, 16:27
1399
20
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

ФК «Динамо» (Киев) сообщил, что договорился с бразильской «Форталезой» об аренде 23-летнего колумбийского защитника Брайана Себальоса.

Соглашение рассчитано на полгода, до завершения календарного 2024 года. По завершении этого срока «Динамо» будет иметь право первоочередного выкупа трансфера футболиста.

Брайан Себальйос родился 24 мая 2001 года в колумбийском городе Кали. Является воспитанником клуба «Университарио Попаян», за который юноша дебютировал во взрослом футболе, а именно в колумбийской Примере В, за месяц до своего 17-летия. В начале 2019 года Брайан, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в другой клуб Примеры В – «Депортес Киндио», с которым в 2021 году вышел в высший дивизион Колумбии.

В начале 2022 года Себальйос перешел в бразильскую «Форталезу». За полтора года, проведенных в клубе из одноименного города, Брайан сыграл в 47 матчах, став дважды чемпионом штата Сеаренсе (в 2022-м и 2023-м) и обладателем Кубка Нордесте.

Летом 2023-го центрбек вернулся на родину, отправившись в аренду в клуб высшего дивизиона – «Атлетико Хуниор». По итогам сезона Брайан пополнил свою коллекцию еще и чемпионским титулом, победив вместе с «юниорами» в Torneo Finalizacion-2023.

Также в активе Себальйоса 4 матча в составе сборной Колумбии U23. Вместе с командой Брайан участвовал в предолимпийском турнире на Игры-2024.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересен 25-летний центрбек из Франции.

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 20
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FunnyCat_____
Бурбас 99% Себальйоса в Динамо не буде
Интересно, зачем спорт юа ему приставку « журалист» рисует периодически 
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+10
Boodya
Активізувався поціновувач лайна суркіса "otsosity", до вечора знову в нього буде весь рот в лайні, і так кожен день
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+8
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FunnyCat_____
Ну тут сработано отлично,  конкурент со схожим профилем для  Попова, который  аккуратней в работе с мячом, пасовой работе и немого лучше в продвижении.
И не на контракт, а в аренду, чтобы и игрок могу привыкнуть к нашим реалиям и клуб мог оценить его скилы
Хорошо сработано, удачи Брайану в самом титулованном и популярном клубе Украины!
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+6
serhiy
Удачі в Динамо !!!
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+5
McLay
На цьому сайті є адмін? Доки отой божевільний ''отсосун'' буде ганьбити український ресурс і країну в цілому? Чи це вам подобається, чи може це хтось із ваших?!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Бидло бамбаське -марш лизати жопу ахметці,палці і серуну !!!
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+4
Keen Vision
Такі оренди зараз - оптимальний варіант.
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+2
Виктор Войцеховский
У бурбасовской шлюхи Отсосуна истерика. Его патрона опять опустили Причем прилюдно А там поди и убийца Лохметов будет немного в говне. Хотя ему не привыкать. Кровь с дерьмом - это его главное наполнение
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+2
Андрей⚒️
Бурбас опять попытался всех наебать
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
naverland
Хорошо что в аренду, если друг другу не подойдут то хоть без нервотрёпки.
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+1
Pavel_i_CO
Себальос, Лонвейк, Піхальонок, Брагару. Непогано в міжсезоння попрацювали. Плюс декілька гравців з Ю19 з основою на збори поїде 
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+1
OtsoCity
Хвойда суркисів McLay, що злякався та всрався під себе?
Ответить
-4
OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом Віктор Петуховський🐓, чому ти завжди по вуха в лайні?
Ответить
-4
OtsoCity
Хвойди суркисів, хвате мінуси ставити з усіх своїх акаунтів, ви краще дайте відповідь щури смердючі, чому лайно суркисів (динамо) завжди по вуха в лайні, та без трофеїв?
Ответить
-7
OtsoCity
Хвойда суркисів Serhiy та бовдур bodya(шпрот), ви вже дупу суркісу лизали сьогодні, чи тільки відсмоктали у нього?
Ответить
-9
OtsoCity
Цей себальйос не допоможе лайну суркисів(динамо), вони знову будуть без трофеїв 
Ответить
-11
OtsoCity
Чому вітінья себальйос з лайна суркисів (динамо)?
Ответить
-11
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