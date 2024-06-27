ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника

ФК «Динамо» (Киев) сообщил, что договорился с бразильской «Форталезой» об аренде 23-летнего колумбийского защитника Брайана Себальоса.

Соглашение рассчитано на полгода, до завершения календарного 2024 года. По завершении этого срока «Динамо» будет иметь право первоочередного выкупа трансфера футболиста.

Брайан Себальйос родился 24 мая 2001 года в колумбийском городе Кали. Является воспитанником клуба «Университарио Попаян», за который юноша дебютировал во взрослом футболе, а именно в колумбийской Примере В, за месяц до своего 17-летия. В начале 2019 года Брайан, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в другой клуб Примеры В – «Депортес Киндио», с которым в 2021 году вышел в высший дивизион Колумбии.

В начале 2022 года Себальйос перешел в бразильскую «Форталезу». За полтора года, проведенных в клубе из одноименного города, Брайан сыграл в 47 матчах, став дважды чемпионом штата Сеаренсе (в 2022-м и 2023-м) и обладателем Кубка Нордесте.

Летом 2023-го центрбек вернулся на родину, отправившись в аренду в клуб высшего дивизиона – «Атлетико Хуниор». По итогам сезона Брайан пополнил свою коллекцию еще и чемпионским титулом, победив вместе с «юниорами» в Torneo Finalizacion-2023.

Также в активе Себальйоса 4 матча в составе сборной Колумбии U23. Вместе с командой Брайан участвовал в предолимпийском турнире на Игры-2024.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересен 25-летний центрбек из Франции.