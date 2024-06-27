Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 09:53 |
1034
1

Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции

Киевский клуб может подписать Микаэля Наде из «Сент-Этьена»

27 июня 2024, 09:53 |
1034
1
Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции
ФК Сент-Этьен. Микаэль Наде

Вице-чемпион Украины «Динамо» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего центрбека «Сент-Этьена» Микаэля Наде.

Как сообщает Jeunesfooteux.com со ссылкой на газету Le Progrès, киевляне не являются единственным претендентом на Наде. Также этот футболист востребован неназванными клубами французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги и английского Чемпионшипа.

Контракт Наде с «Сент-Этьеном» истекает уже 30 июня, и пока французский клуб не договорился с игроком о его продлении. Этим обстоятельством и хотят воспользоваться заинтересованные в Микаэле клубы.

Руководители «Сент-Этьена» ждали ответа клубных инвесторов по поводу ближайшей трансферной кампании, и лишь на днях получили одобрение на общие затраты на рынке в размере не более 10 миллионов евро. Теперь клуб, который по итогам сезона-2023/24 вернулся в Лигу 1, среди прочих переговоров попытается договориться и с Наде.

Микаэль Наде родился и вырос во Франции, но имеет ивуарийское происхождение. В минувшем сезоне 193-сантиметровый центрбек провел 28 официальных матчей за «Сент-Этьен», в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» близко к подписанию колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса.

По теме:
Мексиканский середняк подписал форварда Спортинга за 7 миллионов евро
Галатасарай нацелен летом продать экс-звезду Шахтера за 10 млн евро
Динамо договорилось о третьем летнем трансфере. Известны условия перехода
Динамо Киев Сент-Этьен трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
Алексей Сливченко Источник: Jeunesfooteux.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Бокс | 27 июня 2024, 07:22 2
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF

Джошуа подерется с Дюбуа за чемпионский пояс 21 сентября

В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27 июня 2024, 09:36 2
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией

Есть итоговый вердикт кампании команды Сергея Реброва в группе Е

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 17:10
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 20:56
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»
Футбол | 27.06.2024, 05:29
Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»
Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Это тяжело они вышли в лигу 1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 19
Футбол
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 13
Футбол
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
27.06.2024, 06:55 34
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 11
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем