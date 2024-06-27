Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции

Вице-чемпион Украины «Динамо» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего центрбека «Сент-Этьена» Микаэля Наде.

Как сообщает Jeunesfooteux.com со ссылкой на газету Le Progrès, киевляне не являются единственным претендентом на Наде. Также этот футболист востребован неназванными клубами французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги и английского Чемпионшипа.

Контракт Наде с «Сент-Этьеном» истекает уже 30 июня, и пока французский клуб не договорился с игроком о его продлении. Этим обстоятельством и хотят воспользоваться заинтересованные в Микаэле клубы.

Руководители «Сент-Этьена» ждали ответа клубных инвесторов по поводу ближайшей трансферной кампании, и лишь на днях получили одобрение на общие затраты на рынке в размере не более 10 миллионов евро. Теперь клуб, который по итогам сезона-2023/24 вернулся в Лигу 1, среди прочих переговоров попытается договориться и с Наде.

Микаэль Наде родился и вырос во Франции, но имеет ивуарийское происхождение. В минувшем сезоне 193-сантиметровый центрбек провел 28 официальных матчей за «Сент-Этьен», в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» близко к подписанию колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса.