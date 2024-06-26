Динамо договорилось о третьем летнем трансфере. Известны условия перехода
Брайан Себальос все-таки станет игроком киевского клуба
Киевский футбольный клуб «Динамо» достиг договоренности о третьем летнем трансфере.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб согласовал трансфер защитника бразильского клуба «Форталеза» Брайана Себальоса. После длительных переговоров, которые были близки к срыву, «Динамо» и Себальос заключили контракт.
Себальос перейдет в «Динамо» на правах аренды на полгода. После этого в зависимости от количества сыгранных матчей у киевлян будет опция полноценного выкупа контракта защитника.
Себальос выступал за колумбийскую команду «Хуниор» на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 без забитых голов).
Ранее стало известно, под какими номерами в «Динамо» будут играть Пихаленок и Брагару.
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