Динамо договорилось о третьем летнем трансфере. Известны условия перехода

Киевский футбольный клуб «Динамо» достиг договоренности о третьем летнем трансфере.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб согласовал трансфер защитника бразильского клуба «Форталеза» Брайана Себальоса. После длительных переговоров, которые были близки к срыву, «Динамо» и Себальос заключили контракт.

Себальос перейдет в «Динамо» на правах аренды на полгода. После этого в зависимости от количества сыгранных матчей у киевлян будет опция полноценного выкупа контракта защитника.

Себальос выступал за колумбийскую команду «Хуниор» на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 без забитых голов).

Ранее стало известно, под какими номерами в «Динамо» будут играть Пихаленок и Брагару.