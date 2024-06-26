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  4. Динамо договорилось о третьем летнем трансфере. Известны условия перехода
Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 18:48 |
1625
3

Динамо договорилось о третьем летнем трансфере. Известны условия перехода

Брайан Себальос все-таки станет игроком киевского клуба

26 июня 2024, 18:48 |
1625
3
Динамо договорилось о третьем летнем трансфере. Известны условия перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Себальос

Киевский футбольный клуб «Динамо» достиг договоренности о третьем летнем трансфере.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб согласовал трансфер защитника бразильского клуба «Форталеза» Брайана Себальоса. После длительных переговоров, которые были близки к срыву, «Динамо» и Себальос заключили контракт.

Себальос перейдет в «Динамо» на правах аренды на полгода. После этого в зависимости от количества сыгранных матчей у киевлян будет опция полноценного выкупа контракта защитника.

Себальос выступал за колумбийскую команду «Хуниор» на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 без забитых голов).

Ранее стало известно, под какими номерами в «Динамо» будут играть Пихаленок и Брагару.

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Динамо Киев трансферы Форталеза чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Атлетико Хуниор Брайан Себальос
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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sahka1981
Норм.
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+2
avk2307
бурбас клоун.
то поїхав футболіст то вернувся.
от би так тунісця з шахтаря, та  з шахтарем йому не оплачують чутки "від бурбаса"
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0
AK.228
Шовковскому сказали, что он вырос 
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-2
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