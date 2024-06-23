Известно, под какими номерами в Динамо будут играть Пихаленок и Брагару

Новички киевского «Динамо» Александр Пихаленок и Максим Брагару определились с игровыми номерами на сезон 2024/25.

27-летний центральный полузащитник, который был приобретен за 2.5 миллиона евро, будет играть за «бело-синих» с 76-м номером на спине.

Бывший вингер «Черноморца» решил выбрать привычный для себя по выступлениям в Одессе 45-й номер.

В прошлой кампании Александр Пихаленок провел 25 матчей в чемпионате Украины, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Максима Брагара 1 гол и 3 ассиста в 29 поединках Украинской Премьер-лиги 2023/24.