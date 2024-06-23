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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 15:32 | Обновлено 23 июня 2024, 15:33
1241
0

Известно, под какими номерами в Динамо будут играть Пихаленок и Брагару

Новички выбрали двузначные номера

23 июня 2024, 15:32 | Обновлено 23 июня 2024, 15:33
1241
0
Известно, под какими номерами в Динамо будут играть Пихаленок и Брагару
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Новички киевского «Динамо» Александр Пихаленок и Максим Брагару определились с игровыми номерами на сезон 2024/25.

27-летний центральный полузащитник, который был приобретен за 2.5 миллиона евро, будет играть за «бело-синих» с 76-м номером на спине.

Бывший вингер «Черноморца» решил выбрать привычный для себя по выступлениям в Одессе 45-й номер.

В прошлой кампании Александр Пихаленок провел 25 матчей в чемпионате Украины, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Максима Брагара 1 гол и 3 ассиста в 29 поединках Украинской Премьер-лиги 2023/24.

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Максим Брагару Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу игровой номер
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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