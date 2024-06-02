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Франция
02 июня 2024, 21:55 | Обновлено 02 июня 2024, 23:33
2338
2

Клуб с большими традициями вернулся во французскую Лигу 1

«Сент-Этьен» во второй игре против «Меца» забил решающий гол на 117-й мин

02 июня 2024, 21:55 | Обновлено 02 июня 2024, 23:33
2338
2
Клуб с большими традициями вернулся во французскую Лигу 1
Getty Images/Global Images Ukraine

«Сент-Этьен» выиграл у «Меца» финальное противостояние плей-офф за путевку во французскую Лигу 1.

Выиграв первый матч (2:1), «Сент-Этьен» во второй игре уступал 1:2 и забил гол на 117-й минуте в экстратайме (2:2 д.в.)

«Сент-Этьен» сумел вернуться в элитный дивизион через два года после вылета, а «Мец» вылетел в Лигу 2.

За более чем вековую историю «Сент-Этьен» завоевывал титул чемпиона страны 10 раз.

Ранее в Лигу 1 вышли Осер и Анже, а понизятся в классе Лорьян и Клермон.

Плей-офф за путевку в Лигу 1

Ответный матч, 2 июня

Мец – Сент-Этьен – 2:2 (д.в.) [первый матч – 1:2]

Голы: Камара, 17, Микаутадзе, 25 (пен) – Петро, 35, Баджи, 117

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Франции по футболу Сент-Этьен Мец Лига 1 (Франция) Лига 2 (Франция) переходные матчи видео голов и обзор Жорж Микаутадзе
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Осер тоже с традициями и тоже вышел
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pol-55
Вікова!.а для нас відомий десь середини 70х,тоді був на шляху Динамо К.
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