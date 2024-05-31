10-кратный чемпион Франции сделал первый шаг к возвращению в элиту
«Сент-Этьен» дома минимально одолел «Мец»
30 мая «Сент-Этьен» и «Мец» сыграли финал плей-офф за право играть в Лиге 1.
«Сент–Этьен», который 10 раз становился чемпионом Франции, последние два сезоны играет во втором по силе дивизионе. Мотивация у титулованного клуба была запредельная, что и было видно по игре.
Дожать «Мец» удалось лишь в конце, когда на 80-й минуте Ирвин Кардона сумел пробить голкипера соперников.
Ответная встреча состоится 2 июня.
Финал за право играть в Лиге 1. Первый матч. 30 мая
Сент–Этьен – Мец – 1:0
Гол: Кардона (80)
💪 Un joli but pour bien lancer la soirée... Signé IB ! pic.twitter.com/kp0iAlvVtT— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 30, 2024
💚 Et soudain, encore Irvin ! pic.twitter.com/wDSRXnXJs8— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 30, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-чемпион мира считает, что сможет победить украинца
Полуфиналы состоятся в Ларнаке 2 июня: Италия – Дания, Сербия – Португалия