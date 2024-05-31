10-кратный чемпион Франции сделал первый шаг к возвращению в элиту

30 мая «Сент-Этьен» и «Мец» сыграли финал плей-офф за право играть в Лиге 1.

«Сент–Этьен», который 10 раз становился чемпионом Франции, последние два сезоны играет во втором по силе дивизионе. Мотивация у титулованного клуба была запредельная, что и было видно по игре.

Дожать «Мец» удалось лишь в конце, когда на 80-й минуте Ирвин Кардона сумел пробить голкипера соперников.

Ответная встреча состоится 2 июня.

Финал за право играть в Лиге 1. Первый матч. 30 мая

Сент–Этьен – Мец – 1:0

Гол: Кардона (80)