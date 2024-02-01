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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 04:18 | Обновлено 01 февраля 2024, 04:20
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0

Динамо интересуется центральным защитником олимпийской сборной Колумбии

Брайан Себальос из «Форталезы» попал в зону интересов украинского клуба

01 февраля 2024, 04:18 | Обновлено 01 февраля 2024, 04:20
12
0
Динамо интересуется центральным защитником олимпийской сборной Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Себальос

Киевский футбольный клуб «Динамо» интересуется 22-летним центральным защитником Брайаном Себальосом.

Футболист находится в системе бразильской «Форталезы», однако выступает на правах аренды за колумбийский «Атлетико Хуниор».

Сейчас Себальос играет за олимпийскую сборную Колумбии в отборе к Олимпийским играм 2024 в зоне КОНМЕБОЛ.

Арендное соглашение «Атлетико Хуниора» с «Форталезой» по Себальосу рассчитано до завершения 2026 года. Тransfermarkt оценивает его в 850 000 евро.

В чемпионате Колумбии Брайан провел 12 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» интересовалось игроками «Руха».

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Источник ТаТоТаке
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