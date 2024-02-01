Динамо интересуется центральным защитником олимпийской сборной Колумбии
Брайан Себальос из «Форталезы» попал в зону интересов украинского клуба
Киевский футбольный клуб «Динамо» интересуется 22-летним центральным защитником Брайаном Себальосом.
Футболист находится в системе бразильской «Форталезы», однако выступает на правах аренды за колумбийский «Атлетико Хуниор».
Сейчас Себальос играет за олимпийскую сборную Колумбии в отборе к Олимпийским играм 2024 в зоне КОНМЕБОЛ.
Арендное соглашение «Атлетико Хуниора» с «Форталезой» по Себальосу рассчитано до завершения 2026 года. Тransfermarkt оценивает его в 850 000 евро.
В чемпионате Колумбии Брайан провел 12 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» интересовалось игроками «Руха».
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