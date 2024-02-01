Динамо интересуется центральным защитником олимпийской сборной Колумбии

Киевский футбольный клуб «Динамо» интересуется 22-летним центральным защитником Брайаном Себальосом.

Футболист находится в системе бразильской «Форталезы», однако выступает на правах аренды за колумбийский «Атлетико Хуниор».

Сейчас Себальос играет за олимпийскую сборную Колумбии в отборе к Олимпийским играм 2024 в зоне КОНМЕБОЛ.

Арендное соглашение «Атлетико Хуниора» с «Форталезой» по Себальосу рассчитано до завершения 2026 года. Тransfermarkt оценивает его в 850 000 евро.

В чемпионате Колумбии Брайан провел 12 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» интересовалось игроками «Руха».