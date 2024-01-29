Динамо интересовалось игроками Руха. Козловский выставил нереальный ценник

«Динамо» интересовалось двумя игроками «Руха» – Марком Сапугой и Богданом Слюбиком. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко. По его информации, переговоры велись на уровне владельцев клубов.

Президент «Руха» Григорий Козловский захотел получить за каждого из игроков 7 миллионов евро. «Динамо» такие деньги платить за молодых игроков отказалось.

В нынешнем сезоне Сапуга сыграл за «Рух» 17 матчей в УПЛ, в которых сделал 1 ассист. На счету Слюбика 18 матчей и 2 гола.

Ранее была информация, что за Марком Сапугой следит «Базель», а Богданом Слюбиком интересуется «Лацио» и ряд клубов Бундеслиги.