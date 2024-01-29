Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо интересовалось игроками Руха. Козловский выставил нереальный ценник
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 23:53 |
646
1

Динамо интересовалось игроками Руха. Козловский выставил нереальный ценник

Марко Сапуга и Богдан Слюбик попали в сферу интересов столичного клуба

29 января 2024, 23:53 |
646
1
Динамо интересовалось игроками Руха. Козловский выставил нереальный ценник
ФК Рух. Богдан Слюбик

«Динамо» интересовалось двумя игроками «Руха» – Марком Сапугой и Богданом Слюбиком. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко. По его информации, переговоры велись на уровне владельцев клубов.

Президент «Руха» Григорий Козловский захотел получить за каждого из игроков 7 миллионов евро. «Динамо» такие деньги платить за молодых игроков отказалось.

В нынешнем сезоне Сапуга сыграл за «Рух» 17 матчей в УПЛ, в которых сделал 1 ассист. На счету Слюбика 18 матчей и 2 гола.

Ранее была информация, что за Марком Сапугой следит «Базель», а Богданом Слюбиком интересуется «Лацио» и ряд клубов Бундеслиги.

По теме:
Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Пахтакор. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции
Марко Сапуга Богдан Слюбик Динамо Киев Рух Львов Григорий Козловский
Источник Вацко Live
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29 января 2024, 18:35 0
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить

Рубен Аморим может возглавить титулованный клуб АПЛ

7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
Футбол | 29 января 2024, 12:58 7
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе

«Красным» пора начинать учиться жить без немецкого гения, но помнить о его лучших решениях

Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Футбол | 29.01.2024, 00:03
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Громкое дело. Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг
Зимние виды | 29.01.2024, 17:31
Громкое дело. Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг
Громкое дело. Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Футбол | 29.01.2024, 22:55
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
вежливо отказал, в общем
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
28.01.2024, 09:09 13
Биатлон
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
28.01.2024, 07:50 17
Теннис
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
28.01.2024, 19:08 7
Футбол
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
28.01.2024, 12:22 2
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
28.01.2024, 23:23
Другие виды
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем