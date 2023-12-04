Источник: скаут Базеля просматривал игру Сапуги в матче с Зарей

Шеф-скаут швейцарского «Базеля» просматривал игру полузащитника львовского «Руха» Марко Сапуги в матче 16-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0), сообщает украинский журналист Виктор Вацко.

Сейчас «Базель» занимает 11-е место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, набрав 12 очков в 15 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Рух» ведет переговоры с итальянским «Лацио» относительно потенциальной продажи центрального защитника Богдана Слюбыка.

В этом сезоне 20-летний Марко Сапуга провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 голевой передачей.