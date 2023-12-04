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  4. Источник: скаут Базеля просматривал игру Сапуги в матче с Зарей
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 17:22 |
520
0

Источник: скаут Базеля просматривал игру Сапуги в матче с Зарей

Еще один воспитанник «Руха» находится на радаре европейского клуба

04 декабря 2023, 17:22 |
520
0
Источник: скаут Базеля просматривал игру Сапуги в матче с Зарей
ФК Рух. Марко Сапуга

Шеф-скаут швейцарского «Базеля» просматривал игру полузащитника львовского «Руха» Марко Сапуги в матче 16-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0), сообщает украинский журналист Виктор Вацко.

Сейчас «Базель» занимает 11-е место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, набрав 12 очков в 15 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Рух» ведет переговоры с итальянским «Лацио» относительно потенциальной продажи центрального защитника Богдана Слюбыка.

В этом сезоне 20-летний Марко Сапуга провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 голевой передачей.

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Марко Сапуга Рух Львов Базель трансферы трансферы УПЛ Заря - Рух чемпионат Швейцарии по футболу
Источник Вацко Live
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