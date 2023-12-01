Украинским защитником интересуются клубы Бундеслиги и топ-клуб Италии
Богдан Слюбик может скоро уехать в Европу
Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал немецкие «Унион» Берлин и «Вольфсбург», а также итальянский «Лацио», сообщает издание Football.ua.
Источник отмечает, что скауты немецких клубов просматривали игру 19-летнего футболиста еще во время матча молодежных сборных Украины и Германии. Также на факт их заинтересованности повлияли хорошие выступления «Руха» в прошлом сезоне Юношеской лиги УЕФА.
Ранее сообщалось, что центральным защитником львовян интересуется киевское «Динамо».
В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик сыграл 15 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
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