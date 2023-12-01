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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 21:07 |
1011
3

Украинским защитником интересуются клубы Бундеслиги и топ-клуб Италии

Богдан Слюбик может скоро уехать в Европу

01 декабря 2023, 21:07 |
1011
3
Украинским защитником интересуются клубы Бундеслиги и топ-клуб Италии
ФК Рух. Богдан Слюбик

Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал немецкие «Унион» Берлин и «Вольфсбург», а также итальянский «Лацио», сообщает издание Football.ua.

Источник отмечает, что скауты немецких клубов просматривали игру 19-летнего футболиста еще во время матча молодежных сборных Украины и Германии. Также на факт их заинтересованности повлияли хорошие выступления «Руха» в прошлом сезоне Юношеской лиги УЕФА.

Ранее сообщалось, что центральным защитником львовян интересуется киевское «Динамо».

В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик сыграл 15 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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Богдан Слюбик Рух Львов Лацио трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Унион Берлин Вольфсбург трансферы Бундеслиги
Источник Football.ua
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Gargantua
очень талантливый парень
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+2
turist86
Забив 2 голи Шахтарю - перший в офіційному матчі, другий у товариському
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+1
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