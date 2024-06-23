Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо

22-летний колумбийский центральный защитник Брайан Себальос отказался от трансфера в киевское «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, футболист отказался от перехода фактически на завершающей стадии трансфера. Вчера колумбийский защитник вместе с отцом прибыли в Киев. Но в первые же сутки пребывания ощутили на себе все реалии военного положения. Ночная ракетная атака, плюс отключение света – вследствие всего этого Себальйос даже до конца не прошел медосмотр и уже скептически относится к дальнейшему пребыванию в Украине.

Ранее стало известно, под какими номерами в «Динамо» будут играть Пихаленок и Брагару.