Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо
Колумбийца якобы испугала ракетная атака по Киеву и отключения света
22-летний колумбийский центральный защитник Брайан Себальос отказался от трансфера в киевское «Динамо».
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, футболист отказался от перехода фактически на завершающей стадии трансфера. Вчера колумбийский защитник вместе с отцом прибыли в Киев. Но в первые же сутки пребывания ощутили на себе все реалии военного положения. Ночная ракетная атака, плюс отключение света – вследствие всего этого Себальйос даже до конца не прошел медосмотр и уже скептически относится к дальнейшему пребыванию в Украине.
Ранее стало известно, под какими номерами в «Динамо» будут играть Пихаленок и Брагару.
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