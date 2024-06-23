Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 23:03 | Обновлено 23 июня 2024, 23:25
1840
3

Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо

Колумбийца якобы испугала ракетная атака по Киеву и отключения света

23 июня 2024, 23:03 | Обновлено 23 июня 2024, 23:25
1840
3
Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Себальос

22-летний колумбийский центральный защитник Брайан Себальос отказался от трансфера в киевское «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, футболист отказался от перехода фактически на завершающей стадии трансфера. Вчера колумбийский защитник вместе с отцом прибыли в Киев. Но в первые же сутки пребывания ощутили на себе все реалии военного положения. Ночная ракетная атака, плюс отключение света – вследствие всего этого Себальйос даже до конца не прошел медосмотр и уже скептически относится к дальнейшему пребыванию в Украине.

Ранее стало известно, под какими номерами в «Динамо» будут играть Пихаленок и Брагару.

По теме:
ФОТО. Первое занятие. Кобин руководит тренировочным процессом в Ингульце
Бразильский легионер возвращается в Шахтёр
Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов
Брайан Себальос Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Футбол | 23 июня 2024, 08:01 7
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024

Перед 3-м туром группового этапа у всех команд квартета Е одинаковое количество очков

Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Бокс | 23 июня 2024, 07:10 1
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком

Реванш между украинцем и британцем состоится 21 декабря

ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
Футбол | 23.06.2024, 18:47
ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Футбол | 23.06.2024, 08:31
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Швейцария – Германия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 23.06.2024, 22:48
Швейцария – Германия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Швейцария – Германия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Спорт уа вам не надоело постоянно публиковать лживую бурбасятину?!!! Колумбиец проходит медосмотр только завтра и никаких признаков его отказа от контракта пока не наблюдается. 
Ответить
+6
Артемій Золотарь
Він же з табору Шахтаря!Знані брехуни та провокатори!
Ответить
+1
Андрей⚒️
Щас пузатый из ОПЗЖ расскажет, что легионеры в Украину не едут. Но ничего, там он Боль возвращается 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
21.06.2024, 23:29 5
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 82
Футбол
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
21.06.2024, 20:27 11
Теннис
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21.06.2024, 20:41 6
Футбол
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 16
Футбол
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 18:29 35
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем