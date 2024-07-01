Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
На ОИ могут выступить 3 игрока старше 23 лет – Таловеров, Крыськив и Назаренко
Тренерский штаб сборной Украины U-23 определился с третьим возрастным игроком для участия в Олимпийских играх 2024 во Франции.
Руслан Ротань решил использовать позицию третьего игрока старше 2001 г. р. По регламенту, можно заявить трех игроков старше 23 лет.
Первые два таких места в заявке уже принадлежат Максиму Таловерову (ЛАСК, Австрия) и Дмитрию Крыськиву (Шахтер).
Тренерами сборной был направлен запрос в житомирское Полесье на участие 24-летнего вингера Александра Назаренко.
Ответа от житомирского клуба тренеры сборной Украины U-23 еще не получили, сообщает ТаТоТаке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артём Довбик лично заинтересовал главного тренера «Наполи»
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко считает, что Руслан Ротань повезет на Олимпиаду конкурентную команду