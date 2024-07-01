Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду

Тренерский штаб сборной Украины U-23 определился с третьим возрастным игроком для участия в Олимпийских играх 2024 во Франции.

Руслан Ротань решил использовать позицию третьего игрока старше 2001 г. р. По регламенту, можно заявить трех игроков старше 23 лет.

Первые два таких места в заявке уже принадлежат Максиму Таловерову (ЛАСК, Австрия) и Дмитрию Крыськиву (Шахтер).

Тренерами сборной был направлен запрос в житомирское Полесье на участие 24-летнего вингера Александра Назаренко.

Ответа от житомирского клуба тренеры сборной Украины U-23 еще не получили, сообщает ТаТоТаке.