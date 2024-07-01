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01 июля 2024, 20:37 | Обновлено 01 июля 2024, 21:03
1993
0

Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду

На ОИ могут выступить 3 игрока старше 23 лет – Таловеров, Крыськив и Назаренко

01 июля 2024, 20:37 | Обновлено 01 июля 2024, 21:03
1993
0
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
ФК Полесье. Александр Назаренко

Тренерский штаб сборной Украины U-23 определился с третьим возрастным игроком для участия в Олимпийских играх 2024 во Франции.

Руслан Ротань решил использовать позицию третьего игрока старше 2001 г. р. По регламенту, можно заявить трех игроков старше 23 лет.

Первые два таких места в заявке уже принадлежат Максиму Таловерову (ЛАСК, Австрия) и Дмитрию Крыськиву (Шахтер).

Тренерами сборной был направлен запрос в житомирское Полесье на участие 24-летнего вингера Александра Назаренко.

Ответа от житомирского клуба тренеры сборной Украины U-23 еще не получили, сообщает ТаТоТаке.

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сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Руслан Ротань футбол на Олимпиаде Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк ЛАСК Максим Таловеров Александр Назаренко Полесье Житомир ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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