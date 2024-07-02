Заря отпустит Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной U-23

Луганская Заря отпустит защитника Арсения Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной Украины U-23.

Одной из последних команд по запросу тренеров олимпийской сборной отреагировала луганская Заря.

Луганский клуб сообщил УАФ и НОК о том, что отпустит Арсения Батагова на Игры-2024. Но только в конце сборов, которые Заря проводит в словенской Рогашке, то есть защитник отправится в сборную примерно 20 июля.

Первая игра команды Руслана Ротаня на олимпийском турнире Франции состоится 24 июля. Во время мини-сбора сборная проведет еще два спарринга – 14 и 18 июля. Центральный защитник Зари почти наверняка эти товарищеские матчи пропустит.