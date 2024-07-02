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Молодежные турниры
02 июля 2024, 15:37 | Обновлено 02 июля 2024, 15:52
114
0

Заря отпустит Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной U-23

Однако защитник пропустит товарищеские матчи сборной перед ОИ

02 июля 2024, 15:37 | Обновлено 02 июля 2024, 15:52
114
0
Заря отпустит Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной U-23
ФК Заря. Арсений Батагов

Луганская Заря отпустит защитника Арсения Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной Украины U-23.

Одной из последних команд по запросу тренеров олимпийской сборной отреагировала луганская Заря.

Луганский клуб сообщил УАФ и НОК о том, что отпустит Арсения Батагова на Игры-2024. Но только в конце сборов, которые Заря проводит в словенской Рогашке, то есть защитник отправится в сборную примерно 20 июля.

Первая игра команды Руслана Ротаня на олимпийском турнире Франции состоится 24 июля. Во время мини-сбора сборная проведет еще два спарринга – 14 и 18 июля. Центральный защитник Зари почти наверняка эти товарищеские матчи пропустит.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 ТаТоТаке сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Заря Луганск Арсений Батагов
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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