Заря отпустит Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной U-23
Однако защитник пропустит товарищеские матчи сборной перед ОИ
Луганская Заря отпустит защитника Арсения Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной Украины U-23.
Одной из последних команд по запросу тренеров олимпийской сборной отреагировала луганская Заря.
Луганский клуб сообщил УАФ и НОК о том, что отпустит Арсения Батагова на Игры-2024. Но только в конце сборов, которые Заря проводит в словенской Рогашке, то есть защитник отправится в сборную примерно 20 июля.
Первая игра команды Руслана Ротаня на олимпийском турнире Франции состоится 24 июля. Во время мини-сбора сборная проведет еще два спарринга – 14 и 18 июля. Центральный защитник Зари почти наверняка эти товарищеские матчи пропустит.
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