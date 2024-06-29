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  4. Германия – Дания. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов, обзор (обновляется)
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 22:02 |
1389
0

Германия – Дания. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка ЧЕ

29 июня 2024, 22:02 |
1389
0
Германия – Дания. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов, обзор (обновляется)
Sky Sports. Германия – Дания

29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды прошли групповую стадию чемпионата Европы без поражений, Германия выиграла группу А с 7 очками, а Дания заняла второе место в группе С, сыграв три матча вничью.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

Евро-2024. 1/8 финала, 29 июня.

Германия – Дания – 0:0

Трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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