Чемпионат Европы29 июня 2024, 22:02 |
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Германия – Дания. 1/8 финала Евро-2024. Видео голов, обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты поединка ЧЕ
29 июня 2024, 22:02 |
1389
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29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды прошли групповую стадию чемпионата Европы без поражений, Германия выиграла группу А с 7 очками, а Дания заняла второе место в группе С, сыграв три матча вничью.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.
Евро-2024. 1/8 финала, 29 июня.
Германия – Дания – 0:0
Трансляция матча
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