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  4. Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2024, 23:31 |
158
0

Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

01 июля 2024, 23:31 |
158
0
Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

2 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) начнет выступления в основной сетке Уимблдона.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Осеан Доден из Франции (№79 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Фис – Штрикер. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Айлой Томлянович (№136 WTA) или Аленой Остапенко (№14 WTA).

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Дарья Снигур смотреть онлайн Уимблдон-2024 Осеан Доден
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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