Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
2 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) начнет выступления в основной сетке Уимблдона.
В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Осеан Доден из Франции (№79 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Фис – Штрикер. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Айлой Томлянович (№136 WTA) или Аленой Остапенко (№14 WTA).
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скандальный форвард перебрал с алкоголем
На ОИ могут выступить 3 игрока старше 23 лет – Таловеров, Крыськив и Назаренко