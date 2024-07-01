Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) начнет выступления в основной сетке Уимблдона.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Осеан Доден из Франции (№79 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Фис – Штрикер. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Айлой Томлянович (№136 WTA) или Аленой Остапенко (№14 WTA).

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