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Уимблдон
28 июня 2024, 08:35 | Обновлено 28 июня 2024, 08:41
529
0

Уимблдон-2024. Призовые по раундам

В 2024-м организаторы выделят на призовые на 11.9% больше, чем в предыдущем году

28 июня 2024, 08:35 | Обновлено 28 июня 2024, 08:41
529
0
Уимблдон-2024. Призовые по раундам
Wimbledon

В 2024 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 50,0 миллионов фунтов стерлингов (63,14 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £ 2,700,000
Финалист £ 1,400,000
1/2 финала £ 715,000
1/4 финала £ 375,000
4-й раунд £ 226,000
3-й раунд £ 143,000
2-й раунд £ 93,000
1-й раунд £ 60,000


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £ 40,000
2-й раунд £ 25,000
1-й раунд £ 15,000


Парный разряд (на команду)

Победители £ 650,000
Финалисты £ 330,000
1/2 финала £ 167,000
1/4 финала £ 84,000
3-й раунд £ 42,000
2-й раунд £ 25,000
1-й раунд £ 15,750


Парный смешанный разряд (на команду)

Победители £ 130,000
Финалисты £ 65,000
1/2 финала £ 33,000
1/4 финала £ 17,000
2-й раунд £ 8,500
1-й раунд £ 4,250


Отметим, что в 2023 году призовой фонд турнира составлял 44,7 миллионов фунтов.

Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля.

Уимблдон-2023. Призовые по раундам

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Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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