Уимблдон28 июня 2024, 08:35 | Обновлено 28 июня 2024, 08:41
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Уимблдон-2024. Призовые по раундам
В 2024-м организаторы выделят на призовые на 11.9% больше, чем в предыдущем году
28 июня 2024, 08:35 | Обновлено 28 июня 2024, 08:41
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В 2024 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 50,0 миллионов фунтов стерлингов (63,14 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|£ 2,700,000
|Финалист
|£ 1,400,000
|1/2 финала
|£ 715,000
|1/4 финала
|£ 375,000
|4-й раунд
|£ 226,000
|3-й раунд
|£ 143,000
|2-й раунд
|£ 93,000
|1-й раунд
|£ 60,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|£ 40,000
|2-й раунд
|£ 25,000
|1-й раунд
|£ 15,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|£ 650,000
|Финалисты
|£ 330,000
|1/2 финала
|£ 167,000
|1/4 финала
|£ 84,000
|3-й раунд
|£ 42,000
|2-й раунд
|£ 25,000
|1-й раунд
|£ 15,750
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|£ 130,000
|Финалисты
|£ 65,000
|1/2 финала
|£ 33,000
|1/4 финала
|£ 17,000
|2-й раунд
|£ 8,500
|1-й раунд
|£ 4,250
Отметим, что в 2023 году призовой фонд турнира составлял 44,7 миллионов фунтов.
Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля.
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