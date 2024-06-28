Уимблдон-2024. Призовые по раундам

В 2024 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 50,0 миллионов фунтов стерлингов (63,14 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £ 2,700,000 Финалист £ 1,400,000 1/2 финала £ 715,000 1/4 финала £ 375,000 4-й раунд £ 226,000 3-й раунд £ 143,000 2-й раунд £ 93,000 1-й раунд £ 60,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £ 40,000 2-й раунд £ 25,000 1-й раунд £ 15,000



Парный разряд (на команду)

Победители £ 650,000 Финалисты £ 330,000 1/2 финала £ 167,000 1/4 финала £ 84,000 3-й раунд £ 42,000 2-й раунд £ 25,000 1-й раунд £ 15,750



Парный смешанный разряд (на команду)