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Уимблдон
14 июня 2023, 14:40 |
1169
0

Уимблдон-2023. Призовые по раундам

В 2023-м организаторы выделят на призовые на 11,2% больше, чем в предыдущем году

14 июня 2023, 14:40 |
1169
0
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Wimbledon

В 2023 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 44,7 миллионов фунтов стерлингов (56.5 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £ 2,350,000
Финалист £ 1,175,000
1/2 финала £ 600,000
1/4 финала £ 340,000
4-й раунд £ 207,000
3-й раунд £ 131,000
2-й раунд £ 85,000
1-й раунд £ 55,000


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £ 36,000
2-й раунд £ 21,750
1-й раунд £ 12,750


Парный разряд (на команду)

Победители £ 600,000
Финалисты £ 300,000
1/2 финала £ 150,000
1/4 финала £ 75,000
3-й раунд £ 36,250
2-й раунд £ 22,000
1-й раунд £ 13,750


Парный смешанный разряд (на команду)

Победители £ 128,000
Финалисты £ 64,000
1/2 финала £ 32,000
1/4 финала £ 16,500
2-й раунд £ 7,750
1-й раунд £ 4,000


Отметим, что в 2022 году призовой фонд турнира составлял 40,35 миллионов фунтов.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Уимблдон-2022. Призовые по раундам

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Источник Wimbledon
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