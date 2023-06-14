Уимблдон14 июня 2023, 14:40 |
1169
0
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
В 2023-м организаторы выделят на призовые на 11,2% больше, чем в предыдущем году
14 июня 2023, 14:40 |
1169
0
В 2023 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 44,7 миллионов фунтов стерлингов (56.5 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|£ 2,350,000
|Финалист
|£ 1,175,000
|1/2 финала
|£ 600,000
|1/4 финала
|£ 340,000
|4-й раунд
|£ 207,000
|3-й раунд
|£ 131,000
|2-й раунд
|£ 85,000
|1-й раунд
|£ 55,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|£ 36,000
|2-й раунд
|£ 21,750
|1-й раунд
|£ 12,750
Парный разряд (на команду)
|Победители
|£ 600,000
|Финалисты
|£ 300,000
|1/2 финала
|£ 150,000
|1/4 финала
|£ 75,000
|3-й раунд
|£ 36,250
|2-й раунд
|£ 22,000
|1-й раунд
|£ 13,750
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|£ 128,000
|Финалисты
|£ 64,000
|1/2 финала
|£ 32,000
|1/4 финала
|£ 16,500
|2-й раунд
|£ 7,750
|1-й раунд
|£ 4,000
Отметим, что в 2022 году призовой фонд турнира составлял 40,35 миллионов фунтов.
Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2023, 13:28 7
Игрок рассказал, что мог оказаться в киевской команде
Футбол | 13 июня 2023, 21:25 0
Все более четкими становятся контуры нового сезона в ПФЛ
Футбол | 13.06.2023, 19:20
Теннис | 13.06.2023, 18:40
Футбол | 14.06.2023, 06:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2023, 19:31 15
12.06.2023, 22:15 1
13.06.2023, 02:05 2
12.06.2023, 21:01 86
13.06.2023, 15:53 3
13.06.2023, 06:14 2
13.06.2023, 01:41 4
14.06.2023, 07:10 17