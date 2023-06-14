Уимблдон-2023. Призовые по раундам

В 2023 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 44,7 миллионов фунтов стерлингов (56.5 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £ 2,350,000 Финалист £ 1,175,000 1/2 финала £ 600,000 1/4 финала £ 340,000 4-й раунд £ 207,000 3-й раунд £ 131,000 2-й раунд £ 85,000 1-й раунд £ 55,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £ 36,000 2-й раунд £ 21,750 1-й раунд £ 12,750



Парный разряд (на команду)

Победители £ 600,000 Финалисты £ 300,000 1/2 финала £ 150,000 1/4 финала £ 75,000 3-й раунд £ 36,250 2-й раунд £ 22,000 1-й раунд £ 13,750



Парный смешанный разряд (на команду)