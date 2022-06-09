Уимблдон09 июня 2022, 17:25 |
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Уимблдон-2022. Призовые по раундам
В 2022-м организаторы выделят на призовые на 15.3% больше, чем в предыдущем году
09 июня 2022, 17:25 |
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В 2022 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 40,35 миллионов фунтов стерлингов (50.65 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|£ 2,000,000
|Финалист
|£ 1,050,000
|1/2 финала
|£ 535,000
|1/4 финала
|£ 310,000
|4-й раунд
|£ 190,000
|3-й раунд
|£ 120,000
|2-й раунд
|£ 78,000
|1-й раунд
|£ 50,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|£ 540,000
|Финалисты
|£ 270,000
|1/2 финала
|£ 135,000
|1/4 финала
|£ 67,000
|3-й раунд
|£ 33,000
|2-й раунд
|£ 20,000
|1-й раунд
|£ 12,500
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|£ 32,00
|2-й раунд
|£ 19,000
|1-й раунд
|£ 11,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|£ 124,000
|Финалисты
|£ 62,000
|1/2 финала
|£ 31,000
|1/4 финала
|£ 16,000
|2-й раунд
|£ 7,500
|1-й раунд
|£ 3,750
Отметим, что в 2021 году призовой фонд турнира составлял 35 миллионов фунтов.
Уимблдонский турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
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