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  4. Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Уимблдон
09 июня 2022, 17:25 |
161
0

Уимблдон-2022. Призовые по раундам

В 2022-м организаторы выделят на призовые на 15.3% больше, чем в предыдущем году

09 июня 2022, 17:25 |
161
0
Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2022 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 40,35 миллионов фунтов стерлингов (50.65 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

 
Победитель £ 2,000,000
Финалист £ 1,050,000
1/2 финала £ 535,000
1/4 финала £ 310,000
4-й раунд £ 190,000
3-й раунд £ 120,000
2-й раунд £ 78,000
1-й раунд £ 50,000


Парный разряд (на команду)
 

Победители £ 540,000
Финалисты £ 270,000
1/2 финала £ 135,000
1/4 финала £ 67,000
3-й раунд £ 33,000
2-й раунд £ 20,000
1-й раунд £ 12,500
 


Одиночный разряд, квалификация

 

3-й раунд £ 32,00
2-й раунд £ 19,000
1-й раунд £ 11,000
 


Парный смешанный разряд (на команду)

 

Победители £ 124,000
Финалисты £ 62,000
1/2 финала £ 31,000
1/4 финала £ 16,000
2-й раунд £ 7,500
1-й раунд £ 3,750


Отметим, что в 2021 году призовой фонд турнира составлял 35 миллионов фунтов.

Уимблдонский турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

Уимблдон-2021. Призовые по раундам

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Источник Sport.ua
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