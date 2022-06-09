Уимблдон-2022. Призовые по раундам

В 2022 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 40,35 миллионов фунтов стерлингов (50.65 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £ 2,000,000 Финалист £ 1,050,000 1/2 финала £ 535,000 1/4 финала £ 310,000 4-й раунд £ 190,000 3-й раунд £ 120,000 2-й раунд £ 78,000 1-й раунд £ 50,000

Парный разряд (на команду)

Победители £ 540,000 Финалисты £ 270,000 1/2 финала £ 135,000 1/4 финала £ 67,000 3-й раунд £ 33,000 2-й раунд £ 20,000 1-й раунд £ 12,500

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £ 32,00 2-й раунд £ 19,000 1-й раунд £ 11,000



Парный смешанный разряд (на команду)