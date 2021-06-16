Уимблдон-2021. Призовые по раундам

В 2021 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 35 миллионов фунтов стерлингов (около 49.4 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £ 1,700,000 Финалист £ 900,000 1/2 финала £ 465,000 1/4 финала £ 300,000 4-й раунд £ 181,000 3-й раунд £ 115,000 2-й раунд £ 75,000 1-й раунд £ 48,000 Парный разряд (на команду) Победители £ 480,000 Финалисты £ 240,000 1/2 финала £ 120,000 1/4 финала £ 60,000 3-й раунд £ 30,000 2-й раунд £ 19,000 1-й раунд £ 12,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд £ 25,500 2-й раунд £ 15,500 1-й раунд £ 8,500

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители £ 100,000 Финалисты £ 50,000 1/2 финала £ 25,000 1/4 финала £ 12,500 3-й раунд £ 6,000 2-й раунд £ 3,000 1-й раунд £ 1,500

Отметим, что в 2019 году призовой фонд турнира составлял 38 миллионов фунтов. В прошлом году турнир не проводился.

Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.

Уимблдон-2019. Призовые по раундам