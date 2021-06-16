Уимблдон-2021. Призовые по раундам

В 2021 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 35 миллионов фунтов стерлингов (около 49.4 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|£ 1,700,000
|Финалист
|£ 900,000
|1/2 финала
|£ 465,000
|1/4 финала
|£ 300,000
|4-й раунд
|£ 181,000
|3-й раунд
|£ 115,000
|2-й раунд
|£ 75,000
|1-й раунд
|£ 48,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|£ 480,000
|Финалисты
|£ 240,000
|1/2 финала
|£ 120,000
|1/4 финала
|£ 60,000
|3-й раунд
|£ 30,000
|2-й раунд
|£ 19,000
|1-й раунд
|£ 12,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|£ 25,500
|2-й раунд
|£ 15,500
|1-й раунд
|£ 8,500
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|£ 100,000
|Финалисты
|£ 50,000
|1/2 финала
|£ 25,000
|1/4 финала
|£ 12,500
|3-й раунд
|£ 6,000
|2-й раунд
|£ 3,000
|1-й раунд
|£ 1,500
Отметим, что в 2019 году призовой фонд турнира составлял 38 миллионов фунтов. В прошлом году турнир не проводился.
Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.
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Источник — Wimbledon
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