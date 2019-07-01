Уимблдон-2019. Призовые по раундам

В 2019 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 38 миллионов фунтов стерлингов (около 48 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|£ 2,350,000
|Финалист
|£ 1,175,000
|1/2 финала
|£ 588,000
|1/4 финала
|£ 294,000
|4-й раунд
|£ 176,000
|3-й раунд
|£ 111,000
|2-й раунд
|£ 72,000
|1-й раунд
|£ 45,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|£ 540,000
|Финалисты
|£ 270,000
|1/2 финала
|£ 135,000
|1/4 финала
|£ 67,000
|3-й раунд
|£ 32,000
|2-й раунд
|£ 19,000
|1-й раунд
|£ 12,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|£ 22,500
|2-й раунд
|£ 13,250
|1-й раунд
|£ 7,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|£ 116,000
|Финалисты
|£ 58,000
|1/2 финала
|£ 29,000
|1/4 финала
|£ 14,500
|3-й раунд
|£ 7,000
|2-й раунд
|£ 3,500
|1-й раунд
|£ 1,750
Отметим, что в 2018 году призовой фонд турнира составлял 34 миллионов фунтов.
Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля.
Australian Open-2019. Призовые по раундам
Источник — Wimbledon
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.