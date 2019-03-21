Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам

А зачем в сборной ватники, "способные" в свои ворота забить?

просто банальный хороший тон соотечественнику .... ты походу один дрочи*ь на португальского физру...

Конечно фаворит дело не в Роналду. Бернарду Силва лучший сезон проводит. Седрик Соареш аналогично...

17:18 — Сергій Найденко

Никто его в Милан не позовёт. После увольнения Гаттузо, Милан больше не будет звать в клуб абы ко...

17:14 — andreypoltava231

а почему не челсовское?)))) к тому же..кроме прочих.... он бизнес-партнёр абрамовича...да-да...то...

17:12 — bzzzzz

хаха, дурак он чтоли в Динмао идти. Скорее всего это будет Италия, а конкретней Милан. Может еще ...