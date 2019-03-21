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Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам

В 2019-м организаторы выделят на призовые на 8% больше, чем в предыдущем году

  • 21.03.2019 16:15
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Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам
© French Open
В 2019 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €42,661,000. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам. 
 
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
 
Одиночный разряд, основная сетка
 
Победитель € 2,300,000
Финалист € 1,180,000
1/2 финала € 590,000
1/4 финала € 415,000
4-й раунд € 243,000
3-й раунд € 143,000
2-й раунд € 87,000
1-й раунд € 46,000

Парный разряд (на команду)

Победители € 580,000
Финалисты € 290,000
1/2 финала € 146,000
1/4 финала € 79,500
3-й раунд € 42,500
2-й раунд € 23,000
1-й раунд € 11,500
 
Одиночный разряд, квалификация
 
3-й раунд € 24,000
2-й раунд € 12,250
1-й раунд € 7,000
 
Парный смешанный разряд (на команду)
 
Победители € 122,000
Финалисты € 61,000
1/2 финала € 31,000
1/4 финала € 17,500
2-й раунд € 10,000
1-й раунд € 5,000


Отметим, что в 2018 году призовой фонд турнира составлял €39,197,000.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.

Australian Open-2019. Призовые по раундам

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Источник — Sport.ua

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