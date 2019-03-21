Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам

В 2019 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €42,661,000. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|€ 2,300,000
|Финалист
|€ 1,180,000
|1/2 финала
|€ 590,000
|1/4 финала
|€ 415,000
|4-й раунд
|€ 243,000
|3-й раунд
|€ 143,000
|2-й раунд
|€ 87,000
|1-й раунд
|€ 46,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|€ 580,000
|Финалисты
|€ 290,000
|1/2 финала
|€ 146,000
|1/4 финала
|€ 79,500
|3-й раунд
|€ 42,500
|2-й раунд
|€ 23,000
|1-й раунд
|€ 11,500
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|€ 24,000
|2-й раунд
|€ 12,250
|1-й раунд
|€ 7,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|€ 122,000
|Финалисты
|€ 61,000
|1/2 финала
|€ 31,000
|1/4 финала
|€ 17,500
|2-й раунд
|€ 10,000
|1-й раунд
|€ 5,000
Отметим, что в 2018 году призовой фонд турнира составлял €39,197,000.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.
Источник — Sport.ua
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