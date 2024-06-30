Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий

137-й розыгрыш Уимблдонского турнира будет сыгран в традиционном стиле, но без некоторых легенд тенниса. В этом году не смогут принять участия в соревнованиях Рафаэль Надаль и сестры Серена и Винус Уильямс, у которых на троих 14 выигранных титулов в одиночном разряде. По американкам ситуация вообще историческая, впервые они обе не сыграют на травяном мейджоре с 1996 года.

С большой долей вероятности мог не сыграть на Уимблдоне и семикратный чемпион Новак Джокович, который перенес операцию на мениске после снятия с Ролан Гаррос. Но серб успел восстановиться и после тренировочного матча с Даниилом Медведевым заверил, что колено его не тревожит.

Для нас одним из самых важных моментов является то, что Уимблдон-2024 будет сыгран с приятным рекорд для украинского тенниса. Впервые в основной сетке турнира Grand Slam выступит сразу восемь представительниц Украины, три из которых еще и будут сеяными. К примеру, это больше, чем представительниц Великобритании (7), Германии (7), Франции (6), Испании (5) или Италии (4). И столько же, как у Чехии. Но есть к чему и стремиться, у американок в основе сразу 18 теннисисток.

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Что касается призовых, то они снова выросли, на этот раз на 11,9%. Победители в одиночном разряде получат по 3,4 миллиона долларов США, участники первого раунда гарантировали себе $76 тысяч.

Также не часто бывает, что на таких больших турнирах не будет борьбы за первую строчку мирового рейтинга, но это как раз такой случай. При любых раскладах Ига Свёнтек и Янник Синнер останутся лидерами рейтингов WTA и ATP соответственно.

Мужчины

В этом году главное внимание будет приковано к противостоянию Карлоса Алькараса и Янника Синнера, которые все более явно становятся главными звездами мужского тенниса. Итальянец дебютировал в статусе первой ракетки мира после Открытого чемпионата Франции и на первом же турнире добыл титул – победа в Галле. Нельзя сказать, что Янник выглядел фантастически, но победа есть победа, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета он точно будет еще сильнее.

Что касается испанца, то после победы в Париже Карлитос сыграл только на турнире ATP 500 в Лондоне, где уже во втором раунде проиграл Джеку Дрэйперу, прервав свою 13-матчевую победную серию на траве, которая как раз и началась на этом турнире. Из-за этого Алькарас опустился на третью позицию в мировом рейтинге и попал с Синнером в одну половину турнирной сетки на Уимблдоне.

В целом, на травяных турнирах неплохо выступили американцы и австралийцы. Томми Пол выиграл соревнования в Лондоне, Тэйлор Фритц в третий раз стал лучшим в Истборне, переиграв Макс Перселла, Алекс де Минаур одолел в финале в Хертогенбосе Себасьяна Корду. Упомянутый выше британец Джек Дрэйпер был лучшим в Штутгарте.

Традиционно сильно показал себя поляк Хуберт Хуркач. Приятно удивил чилиец Алехандро Табило, взявший титул на Мальорке, но и оппозиция там была немного слабее. Этот турнир мог выиграть и Гаэль Монфис, который никогда не брал титулов на траве, но в полуфинале против Табило муж Элины Свитолиной проиграл на тай-брейке третьего сета.

Неплохо начал травяной сезон финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, но после финала в Штутгарте он проиграл во втором круге в Галле. Еще один итальянец Лоренцо Музетти сражался за титул в Queen’s Club.

Подводящие турниры

ATP 250 – Штутгарт. Финал

Джек Дрэйпер – Маттео Берреттини – 3:6, 7:6(5), 6:4

ATP 250 – Хертогенбос. Финал

Алекс де Минаур – Себастьян Корда – 6:2, 6:4

ATP 500 – Лондон. Финал

Томми Пол – Лоренцо Музетти – 6:1, 7:6(8)

ATP 500 – Галле. Финал

Янник Синнер – Хуберт Хуркач – 7:6(8), 7:6(2)

ATP 250 – Истборн. Финал

Тэйлор Фритц – Макс Перселл – 6:4, 6:3

ATP 250 – Мальорка. Финал

Алехандро Табило – Себастьян Офнер – 6:3, 6:4

Уимблдон

Букмекеры определили для себя двух явных фаворитов: Синнера (коэффициент на победу 2.7) и Алькараса (3.0), далее за ними – Джокович (4.0). У всех остальных от 15 и больше.

Наличие в жеребьевке Новака со вторым номером посева немного спутало карты, Янник и Карлос попали в верхнюю половину сетки, финала между ними мы уже точно не увидим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

В первой четверти к Синнеру жребий определил Григора Димитрова, Даниила Медведева, Бена Шелтона и других. Уже во втором раунде Янник может сыграть с Берреттини, в третьем с Таллоном Грикспором – легко вкатиться в турнир явно не получится. Также здесь будет интересный матч первого круга между двумя ветеранами французского тенниса Гаэлем Монфисом и Адрианом Маннарино с потенциальным выходом на Стэна Вавринку.

Во второй четверти у Алькараса будет немного проще. Из сеяных есть Каспер Рууд, Фрэнсис Тиафо, Уго Умбер, Себастьян Баэс и Мариано Навоне, которые не так чтобы слишком опасны на траве. Но в четвертьфинале возможна встреча с Томми Полом или Александром Бубликом, эти парни могут составить достойную конкуренцию.

В верхней части нижней половины сетки будет наиболее конкурентная борьба. Здесь нет фаворита, выстрелить может каждый. Здесь есть Александр Зверев, Стефанос Циципас, Тэйлор Фритц, Андрей Рублев, Лоренцо Музетти, Джэк Дрейпер, Себастьян Корда, Кэмерон Норри и Алехандро Табило, который стартует матчем с Дэном Эвансом. Успешно спрогнозировать пару четвертьфиналистов не представляется реальным.

В нижней четверти к Джоковичу попали Хуберт Хуркач, Алекс де Минаур, Феликс Оже-Альяссим, Хольгер Руне, Карен Хачанов и другие. Заявлен пока и Энди Маррей, для которого этот Уимблдон может стать последним. До 1/4 финала Джокович, вероятно, доберется, если не подведет здоровье, а там уже будет первый серьезный экзамен.

Кроме Надаля, который не хочет менять покрытие перед Олимпиадой-2024, Уимблдон пропустят чех Иржи Легечка (травма поясницы) и француз Корентен Муте (ушиб кисти).

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Янник Синнер [1] – Григор Димитров [10]

Карлос Алькарас [3] – Томми Пол [12]

Музетти [25] / Корда [20] / Циципас [11] – Зверев [4] / Фритц [13] / Дрейпер [28]

Хуркач [7] / де Минаур [9] – Новак Джокович [2]

Наши

В этом году в квалификации сыграли два украинца: Илья Марченко и Виталий Сачко. К сожалению, оба проиграли в первом раунде отбора. Бразилец Фелипе Мелигени Алвеш, обидчик Марченко, успешно преодолел сито квалификации и в первом раунде основы сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.

К еще большему сожалению, украинец Алексей Крутых, который в прошлом году играл в отборе на травяной мейджора, сейчас находится в шестой сотне мирового рейтинга.

Женщины

После сезона 2022 года, когда всех «нейтральных» теннисистов не пустили на турниры в Великобританию, украинским болельщикам смотреть травяной женский теннис не слишком интересно. В этом году можно порадоваться за британку Кэти Бултер, которая подтверждает свой высокий уровень на этом покрытии. Также успешно вернулась после двухмесячного перерыва американка Джессика Пегула, которая взяла титул в Берлине. Бьянка Андрееску и Каролина Плишкова сыграли в финалах в Хертогенбосе и в Ноттингеме, Лейла Фернандес и Донна Векич – в Истборне и в Бад-Хомбурге соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после победы на Ролан Гаррос приняла решение сосредоточиться исключительно на Уимблдоне, не играя турниров до этого. Вторая ракетка мира Коко Гофф выступила в столице Германии, где проиграла свой напарнице Пегуле. Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Онс Жабер не смогли доиграть соревнования в Берлине.

Подводящие турниры

WTA 250 – Хертогенбос. Финал

Людмила Самсонова – Бьянка Андрееску – 4:6, 6:3, 7:5

WTA 250 – Ноттингем. Финал

Кэти Бултер – Каролина Плишкова – 4:6, 6:3, 6:2

WTA 500 – Берлин. Финал

Джессика Пегула – Анна Калинская – 6:7(0), 6:4, 7:6(3)

WTA 250 – Бирмингем. Финал

Юлия Путинцева – Айла Томлянович – 6:1, 7:6(8)

WTA 500 – Истборн. Финал

Дарья Касаткина – Лейла Фернандес – 6:3, 6:4

WTA 500 – Бад-Хомбург. Финал

Диана Шнайдер – Донна Векич – 6:3, 2:6, 6:3

Уимблдон

У женщин все из топ-4 мирового рейтинга имеют реальные шансы на победу у букмекеров. На Арину Соболенко выставили коэффициент 4.0, у Свёнтек – 4.3, у Рыбакиной – 6.0, у Гофф – 8.0. Далее идут Наоми Осака и Онс Жабер, у которых по 15.

По результатам жеребьевки в первую четверть к Свёнтек попали Алена Остапенко, Маркета Вондроушова, Даниэль Коллинс, Беатрис Хаддад Майя, Катерина Синякова, Каролин Гарсия и Анжелик Кербер. Первой ракетке мира еще и предстоит сыграть стартовый матч против Софии Кенин. В целом, защитить прошлогодний четвертьфинал будет уже неплохо. Есть в этой компании и Дарья Снигур.

Во второй четверти к Рыбакиной жребий отправил Джессику Пегула, Кэти Бултер, Онс Жабер, Людмилу Самсонову, Лейлу Фернандес и Каролин Возняцки. Здесь также есть три украинки: Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Катерина Байндл.





В верхней части нижней половины сетки к Соболенко попали Чжэн Циньвень, Мария Саккари, Дарья Касаткина, Катерина Александрова, Эмма Радукану, Донна Векич. Здесь есть и очень интригующий матч первого круга Паула Бадоса – Каролина Мухова. Из украинок – Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Даяна и Леся могут встретиться во втором раунде.

В нижней четверти кроме Коко Гофф присутствуют Мэдисон Киз, Виктория Азаренко, Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Сорана Кырстя, Линда Носкова, Каролина Плишкова, Наоми Осака и Бьянка Андрееску. Сеяные далеко не самые сильные, но очень много потенциальных темных лошадок. Украина представлена Мартой Костюк.

На турнире не сыграют Петра Квитова и Белинда Бенчич (обе – в декрете), а также Элизабетта Коччаретто (болезнь).

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Ига Свёнтек [1] – Маркета Вондроушова [6]

Елена Рыбакина [4] – Онс Жабер [10] / Джессика Пегула [5]

Чжэн Цинвень [8] / Эмма Радукану [WC] – Арина Соболенко [3]

Мэдисон Киз [12] – Коко Гофф [2]

Наши

По сравнению с прошлым розыгрышем турнира, в этом году у нас на три представительницы больше. Нужно отметить, что жеребьевка была фантастически удачной. Имея восемь представительниц в первом круге, реальные шансы на проход дальше имеют все. Не каждая из украинок будет фавориткой своего противостояния, это правда, но и сенсацией ни одну из потенциальных побед наших теннисисток назвать будет трудно.

Элина Свитолина будет защищать прошлогодний полуфинал, повторить это достижение будет практически невозможно. В больше степени из-за того, что Элина все еще ощущает последствия травмы спины, которую она получила в Австралии. Уже на старте предстоит сразиться с полькой Магдой Линетт, которая не будет явным андердогом. Она трижды играла в третьем круге Уимблдона, хотя похвастаться какими-то серьезными успехами на этом покрытии и не может. Во втором раунде, скорее всего, будет немка Юле Нимайер, которая два года назад играла здесь в 1/4 финала, но с тех пор таких результатов не было и близко. Также возможен вариант с Викторией Голубич. А вот дальше маячит встреча с финалисткой двух последних розыгрышей Уимблдона Онс Жабер, которая всегда находит мотивацию на матчи с Элиной. Из плюсов то, что представительница Туниса не в лучшей форме, но и этого может оказаться мало. В четвертом круге, вероятно, Пегула или Бултер, а потом – Рыбакина. В общем, все очень невесело.

Марта Костюк со старта сразится с Ребеккой Шрамковой. Против словачки Марта будет фавориткой, но давайте не забывать, что Костюк выиграла 1 матч из последних 6 после турнира в Штутгарте. Далее по сетке Дарья Сэвил или Пейтон Стернс, а в третьем круге, вероятно, Мэдисон Киз. Американка отлично чувствует себя на траве в последние годы, что с ней делать такой Марте – непонятно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Даяна Ястремская в первом раунде выйдет на корт против хорошо знакомой нам Нади Подороски из Аргентины. Ястремская доказала в этом году, что на мейджорах играет в полную силу. Впервые за несколько лет есть комфортная уверенность в том, что она должна обыгрывать таких соперниц. Конечно же, есть и определенные опасения, это стиль игры Даяны. Далее хотелось бы Цуренко, но может быть и Грачева. Варвара очень мало отыграла на травяных кортах, но в прошлом году обыграла здесь Камилу Джорджи и дала бой Соболенко. Списывать ее со счетов было бы глупо. Если Ястремской удастся преодолеть барьер второго раунда, то далее мы, скорее всего, увидим матч как раз с Соболенко. Арина сейчас лечит травму большой круглой мышцы, которая мешает ей хорошо подавать, это может немного уравнять шансы.

Ангелина Калинина в первом раунде сыграет с Элиной Аванесян. Эта теннисистка во вторник снялась с матча против Каролины Муховой в Истборне из-за проблем с бедром. Тем не менее, легко точно не будет из-за того, что сама Ангелина – не самый лучший игрок на траве. Во втором раунде будет мощная Самсонова, и это похоже на конечную остановку.

Леся Цуренко стартует матчем с Грачевой, о которой уже упоминалось. В последнее время игра Леси не радует высокими результатами, для начала нужно отыграть матч без травм. В хорошей форме и без проблем со здоровьем пройти дальше все шансы есть, матч между украинками на турнирах Grand Slam это всегда интересно для болельщиков.

Катерина Байндл воспользовалась «защищенным» рейтингом, ее первой соперницей станет опытная Лаура Зигемунд. Немка лишь раз проходила барьер первого раунда в Лондоне, и это однозначно шикарный жребий, но результаты Байндл не дают уверенности в ее победе. Среди всех украинок именно она с наибольшей степенью вероятности проиграет уже в первом раунде. Хотя есть шанс впервые в карьере выиграть матч в основе Уимблдона, все возможно.

Дарья Снигур наконец-то преодолела квалификацию на взрослый турнир, хотя все мы знаем, что на траве она может показывать теннис высокого уровня, но со стабильностью большие проблемы. В финале отбора еще очень повезло, что соперницей была Зейнеп Сонмез, которая до этого проиграл все четыре матча украинке. Турчанка в третьем сете была ближе к победе, но на решающем отрезке не справилась с нервами. Снигур в первом круге сыграет с француженкой Осеан Доден. Букмекеры видят явное преимущество на стороне украинки, ведь соперница не выходила на корт полтора месяца. Конечно же, очень хочется увидеть поединок второго круга с Аленой Остапенко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Юлия Стародубцева, как и в Австралии, и во Франции в этом году, успешно преодолела квалификацию. В первом раунде ее соперницей будет Алисон ван Эйтванк, которая заявилась по «замороженному» рейтингу. В начале месяца бельгийка выиграла травяной 100-тысячник в Сурбитоне, и это не очень хорошие новости. Ван Эйтванк никогда звезд с неба не хватала, но это крепкая теннисистка второй полусотни, которая на Уимблдоне даже выходила во вторую неделю, хотя и очень давно. Шансы приблизительно равны, во втором круге можно сыграть с восьмой сеяной Чжэн Циньвень.

В парном разряде сыграет пять украинок. Людмила Киченок и латвийка Алена Остапенко традиционно выступят вместе, они получили 9-й номер посева. На эту пару на траве возлагаем большие надежды, особенно после титула в Истборне. Люда должны сыграть еще и в миксте, все же она действующая чемпионка.

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская снова сколотили дуэт, но в их случае жребий был паршивый – в первом раунде играть с американской парой ​Коко Гофф / Джессика Пегула. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся с 13-мы сеяными Джулианой Олмос и Александрой Пановой, здесь также будет непросто. Надежда Киченок и титулованная венгерка Тимеа Бабош попали на британский тандем с уайлд-кардом ​Наикта Бэйнс / Амелия Раецки.

В понедельник на корты Лондона выйдут Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Даяна и Леся сыграют первым запуском в 13:00 по Киеву, Костюк выйдет вторым запуском после Ястремской, а матч с участием Стародубцевой ориентировочно начнется в 15:30.

Также не забывайте, что на Уимблдоне тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков. Это правило унифицировано на всех мейджорах.