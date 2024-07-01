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Уимблдон
01 июля 2024, 23:04 | Обновлено 01 июля 2024, 23:19
53
0

Катерина Байндл – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

01 июля 2024, 23:04 | Обновлено 01 июля 2024, 23:19
53
0
Катерина Байндл – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

2 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка сразится с Лаурой Зигемунд из Германии (№72 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №8. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Еленой Габриэлой Русе (№152 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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