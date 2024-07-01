Уимблдон01 июля 2024, 23:04 | Обновлено 01 июля 2024, 23:19
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Катерина Байндл – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
01 июля 2024, 23:04 | Обновлено 01 июля 2024, 23:19
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2 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда украинка сразится с Лаурой Зигемунд из Германии (№72 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №8. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Еленой Габриэлой Русе (№152 WTA).
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