Битва Янников. Синнер потратил на первого соперника на Уимблдоне 3 часа

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) удачно стартовал на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала итальянец в четырех сетах переиграл Янника Ханфманна (Германия, ATP 110) за 3 часа.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Янник Ханфманн (Германия) – 6:3, 6:4, 3:6, 6:3

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Синнер одержал победу на старте US Open в трех партиях.

Синнер выиграл 6-й матч подряд и пока что ни разу не проиграл в статусе первой ракетки мира, который он получил после Ролан Гаррос. До старта Уимблдона Янник стал победителем соревнований в Халле.

Во 2-м раунде мейджора Синнер проведет поединок против еще одного представителя Италии и финалиста Уимблдона-2021 Маттео Берреттини.

Sinner seals victory in style 🇮🇹



The world No.1 defeats Jannick Hanfmann 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 to advance to the Second Round!#Wimbledon pic.twitter.com/jzc1vdwosr