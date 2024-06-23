Синнер выиграл первый титул в статусе лидера рейтинга ATP

Состоялся финальный матч травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

В матче за титул лидер мирового рейтинга Янник Синнер на двух тай-брейках переиграл пятого сеяного поляка Хуберта Хуркача.

Для Синнера это был 14-й титул ATP и пятый на уровне ATP 500. Ранее он не выигрывал турниров на траве.

Хуркач сыграл 11-й финал, проиграв всего третий матч за титул в карьере.

Галле. Финал

Янник Синнер (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(8), 7:6(2)

На соревнованиях аналогичной категории ATP 500 в Лондоне в финальном матче американец Томми Пол разобрался с итальянцем Лоренцо Музетти. Для Пола это также был первый титул ATP на травяных покрытиях.

Лондон. Финал

Томми Пол (США) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:1, 7:6(10)