ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024
Ян Облак спас сборную Словении от пропущенного гола в матче 1/8 финала
1 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Основное время игры завершилось со счетом 0:0, игра перешла в экстратайм.
На 105-й минуте рефери назначил пенальти в ворота Словении после фола на Диогу Жоте.
К мячу подошел легендарный Криштиану Роналду. КриРо не сумел реализовать 11-метровый, Ян Облак отбил удар.
Роналду после незабитого пенальти расплакался прямо на поле. Вся португальская команда поддержала своего лидера.
ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора
Лео Месси и компания встретятся с Эквадором, а Венесуэла проведет поединок с Канадой