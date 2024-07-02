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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 00:25 | Обновлено 02 июля 2024, 01:11
2478
6

ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024

Ян Облак спас сборную Словении от пропущенного гола в матче 1/8 финала

02 июля 2024, 00:25 | Обновлено 02 июля 2024, 01:11
2478
6
ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

1 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, игра перешла в экстратайм.

На 105-й минуте рефери назначил пенальти в ворота Словении после фола на Диогу Жоте.

К мячу подошел легендарный Криштиану Роналду. КриРо не сумел реализовать 11-метровый, Ян Облак отбил удар.

Роналду после незабитого пенальти расплакался прямо на поле. Вся португальская команда поддержала своего лидера.

ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олексій Коваль
Огидно дивитися на цього "плейера"
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Octopus
Шо с ним происходит?
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Олексій Коваль
Тому він й не Мессі
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