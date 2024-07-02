Чемпионат Европы02 июля 2024, 00:14 | Обновлено 02 июля 2024, 00:18
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ВИДЕО. Криштиану Роналду не забил пенальти. Ян Облак спас Словению
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции
02 июля 2024, 00:14 | Обновлено 02 июля 2024, 00:18
1470
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1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).
В овертайме, на 105-й минуте, Криштиану Роналду не забил пенальти. Голкипер Ян Облак спас Словению (0:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Словении
Незабитый пенальти. Криштиану Роналду, 105 мин.
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