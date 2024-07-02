Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Криштиану Роналду не забил пенальти. Ян Облак спас Словению
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 00:14 | Обновлено 02 июля 2024, 00:18
1470
0

ВИДЕО. Криштиану Роналду не забил пенальти. Ян Облак спас Словению

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции

02 июля 2024, 00:14 | Обновлено 02 июля 2024, 00:18
1470
0
ВИДЕО. Криштиану Роналду не забил пенальти. Ян Облак спас Словению
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).

В овертайме, на 105-й минуте, Криштиану Роналду не забил пенальти. Голкипер Ян Облак спас Словению (0:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Словении

Незабитый пенальти. Криштиану Роналду, 105 мин.

По теме:
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?
Он стал героем пенальти. Назван лучший игрок матча Португалии и Словении
Криштиану Роналду сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения Ян Облак пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Бокс | 01 июля 2024, 07:15 3
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории

«Великий Джордж» отметил мощность Эрни Шейверса

Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Футбол | 02 июля 2024, 00:55 0
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ

«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора

УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
Футбол | 01.07.2024, 16:11
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Бокс | 01.07.2024, 16:39
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
ВИДЕО. Пьяный Балотелли валялся на улицах Неаполя
Футбол | 01.07.2024, 20:51
ВИДЕО. Пьяный Балотелли валялся на улицах Неаполя
ВИДЕО. Пьяный Балотелли валялся на улицах Неаполя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 26
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
30.06.2024, 14:11
Хоккей
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем