Шахтер v Динамо. Уже известно, будет ли проведен матч за Суперкубок Украины

В 2024 году матч за Суперкубок Украины проведен не будет. Обычно этот трофей разыгрывают в начале сезона чемпион Украины и обладатель национального кубка.

Спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко сообщил:

«Еще в конце прошлого сезона на заседании УПЛ все клубы единогласно приняли решение не проводить Суперкубок Украины в этом году, учитывая интересы нашей олимпийской сборной и учитывая текущую ситуацию в стране».

Если б в этом году Суперкубок был организован, то в нем встретились бы «Шахтер» (как чемпион Украины и обладатель Кубка) и «Динамо» (серебряный призер УПЛ).

В 2022 и 2023 годах Суперкубок Украины также не был разыгран и-за военной агрессии рашистской федерации.