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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 23:17 | Обновлено 01 июля 2024, 23:24
761
0

Шахтер v Динамо. Уже известно, будет ли проведен матч за Суперкубок Украины

В 2022 и 2023 годах Суперкубок Украины также не был разыгран

01 июля 2024, 23:17 | Обновлено 01 июля 2024, 23:24
761
0
Шахтер v Динамо. Уже известно, будет ли проведен матч за Суперкубок Украины
УПЛ

В 2024 году матч за Суперкубок Украины проведен не будет. Обычно этот трофей разыгрывают в начале сезона чемпион Украины и обладатель национального кубка.

Спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко сообщил:

«Еще в конце прошлого сезона на заседании УПЛ все клубы единогласно приняли решение не проводить Суперкубок Украины в этом году, учитывая интересы нашей олимпийской сборной и учитывая текущую ситуацию в стране».

Если б в этом году Суперкубок был организован, то в нем встретились бы «Шахтер» (как чемпион Украины и обладатель Кубка) и «Динамо» (серебряный призер УПЛ).

В 2022 и 2023 годах Суперкубок Украины также не был разыгран и-за военной агрессии рашистской федерации.

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Суперкубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев отмена матчей Максим Степаненко
Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
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