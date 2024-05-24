Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Президент УАФ аргументировал решение большим количеством летних турниров
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины 2024 года:
«Такое решение было принято в связи с тем, что летом этого года много финальных турниров - Евро-2024, чемпионат Европы Ю-19, Олимпиада. Можно ли было перенести матч на другое время? Клубы должны принимать решение, играть матч за Суперкубок или нет».
Напомним, последний раз Суперкубок Украины разыгрывался еще в 2021 году. В 2022 и 2023 годах матч не проводился из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
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Це типу Шахтар повиний зіграти з Шахтарем 2 складу? (Переможець ЧУ та КУ), дивиться не дуже.
З іншими аутсайдерами доводити Шахтарю не має чого, все давно сказано\зроблено\доведено. Не хай тринуються, це єдине що можу порадити.
а вообще ясно что копанка очкует лишний раз с ДК играть, так как даже пропагандисткая сказка про самый титулованный клуб с 91 года может быстро закончиться, толком и не начавшись!