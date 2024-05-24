Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины 2024 года:

«Такое решение было принято в связи с тем, что летом этого года много финальных турниров - Евро-2024, чемпионат Европы Ю-19, Олимпиада. Можно ли было перенести матч на другое время? Клубы должны принимать решение, играть матч за Суперкубок или нет».

Напомним, последний раз Суперкубок Украины разыгрывался еще в 2021 году. В 2022 и 2023 годах матч не проводился из-за полномасштабного вторжения России в Украину.