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  4. Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Кубок Украины
24 мая 2024, 13:01 |
1273
7

Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины

Президент УАФ аргументировал решение большим количеством летних турниров

24 мая 2024, 13:01 |
1273
7
Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины 2024 года:

«Такое решение было принято в связи с тем, что летом этого года много финальных турниров - Евро-2024, чемпионат Европы Ю-19, Олимпиада. Можно ли было перенести матч на другое время? Клубы должны принимать решение, играть матч за Суперкубок или нет».

Напомним, последний раз Суперкубок Украины разыгрывался еще в 2021 году. В 2022 и 2023 годах матч не проводился из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 7
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OtsoCity
У незалежній Україні, донецька команда має 39 трофеїв, а у лайно суркисів (динамо) залишилося 38 титулів.Хвойди суркисів, по вуха в лайні як завжди то дрочать на серп та молот. Шахтар Донецьк- найтитулованіший клуб незалежної України!
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0
OtsoCity
Лайно суркисів (динамо), всеодно злякається грати
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Он вообще не нужен, пока играют в нём Шахтёр и Динамо.  Это только лишние нервы накануне  нового сезона.  Сделайте Кубок президента для желающих его выиграть.
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0
Лига
так бы третий раз за сезон  Чемпион и обладатель кубка, дырявых бы опустил, ну ладно в следующий раз, и так для дырявых опзжшников много унижений  
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-1
Ukraine
Підтримую!
Це типу Шахтар повиний зіграти з Шахтарем 2 складу? (Переможець ЧУ та КУ), дивиться не дуже.
З іншими аутсайдерами доводити Шахтарю не має чого, все давно сказано\зроблено\доведено. Не хай тринуються, це єдине що можу порадити.
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-1
FunnyCat_____
могли бы сыграть шахтер  - сборная команда судей, за одно верного донецкого работника монзулиху бы проводили на пенсию!
а вообще ясно что копанка очкует лишний раз с ДК играть, так как даже пропагандисткая сказка про самый титулованный клуб с 91 года может быстро закончиться, толком и не начавшись!
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-2
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