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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 23:39 | Обновлено 01 июля 2024, 23:59
66
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Нидерланды

Поединок состоится 2 июля в 19:00 по Киеву в немецком Мюнхене

01 июля 2024, 23:39 | Обновлено 01 июля 2024, 23:59
66
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Нидерланды
УЕФА

В немецком Мюнхене 2 июля пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Румыния пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе Е, набрав 4 очка. Команда проиграла Бельгии, сыграла вничью со Словакией и разгромила Украину 3:0.

Нидерланды расположилась на третьей строчке квартета D с 4 пунктами, пропустив вперед Австрию и Францию. Голландцы на групповом этапе проиграли только Австрии, а также одолели Польшу и сыграли вничью с французами.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Нидерланды

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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