Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Нидерланды
Поединок состоится 2 июля в 19:00 по Киеву в немецком Мюнхене
В немецком Мюнхене 2 июля пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.
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Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Румыния пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе Е, набрав 4 очка. Команда проиграла Бельгии, сыграла вничью со Словакией и разгромила Украину 3:0.
Нидерланды расположилась на третьей строчке квартета D с 4 пунктами, пропустив вперед Австрию и Францию. Голландцы на групповом этапе проиграли только Австрии, а также одолели Польшу и сыграли вничью с французами.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Нидерланды
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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