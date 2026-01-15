После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением об игре нападающего Винисиуса Жуниора по завершении встречи 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете». Этот поединок стал дебютным для специалиста во главе «королевского» клуба.

«Отрадным фактом стало то, что, невзирая на все испытания, приложенные усилия и длительный перелет, он проявил желание оставаться на поле до финального свистка.

Именно такого Вини я и рассчитываю видеть – лидера, который не боится ответственности. У него будут как триумфальные моменты, так и менее успешные периоды.

Однако мне необходим именно такой настрой. Для будущих побед «Реала» нам крайне важна его оптимальная форма», – передает слова Арбелоа издание AS.