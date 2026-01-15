ФОТО. Полесье прибыло в Испанию. Состав команды на зимние сборны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 03:23 | Обновлено 15 января 2026, 03:41
В подготовке житомирской команды будет задействовано 30 футболистов

ФК Полесье

Основная команда житомирского «Полесья» прибыла в Испанию, где будет проходить подготовку ко второй части сезона.

Зарубежная подготовка команды начнется 15 января и продлится месяц.

Во время пребывания в Испании «волков» ожидают два учебно-тренировочных сбора, во время которых запланировано проведение 10 контрольных матчей.

Пять спаррингов болельщики смогут увидеть вживую на официальном YouTube-канале ФК «Полесье».

В подготовке команды будут задействованы 30 футболистов. В частности, возможность проявить себя получат игроки второй команды.

ФОТО. Состав житомирского Полесья на сборы в Испании

Источник: Черноморец продолжит аренду игрока, который на контракте с Динамо
Клуб Украинской Премьер-лиги вышел из отпуска без двоих легионеров
В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
фото Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир заявка переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
