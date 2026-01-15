ФОТО. Полесье прибыло в Испанию. Состав команды на зимние сборны

Основная команда житомирского «Полесья» прибыла в Испанию, где будет проходить подготовку ко второй части сезона.

Зарубежная подготовка команды начнется 15 января и продлится месяц.

Во время пребывания в Испании «волков» ожидают два учебно-тренировочных сбора, во время которых запланировано проведение 10 контрольных матчей.

Пять спаррингов болельщики смогут увидеть вживую на официальном YouTube-канале ФК «Полесье».

В подготовке команды будут задействованы 30 футболистов. В частности, возможность проявить себя получат игроки второй команды.

ФОТО. Состав житомирского Полесья на сборы в Испании