Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид

Обновлен рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч после победы «Барселоны» в матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании.

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг. Вторую позицию занимает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Голанд, а топ-3 замыкает лидер «Баварии» Гарри Кейн.

В десятке также нашлось место для Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Ламина Ямаля и Деклана Райса.

Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2026: