Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Лидером рейтинга остался Мбаппе
Обновлен рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч после победы «Барселоны» в матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании.
Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг. Вторую позицию занимает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Голанд, а топ-3 замыкает лидер «Баварии» Гарри Кейн.
В десятке также нашлось место для Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Ламина Ямаля и Деклана Райса.
Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2026:
- Килиан Мбаппе
- Эрлинг Голанд
- Гарри Кейн
- Ламин Ямаль
- Деклан Райс
- Педри
- Лионель Месси
- Витинья
- Луис Диас
- Криштиану Роналду
