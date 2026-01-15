Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид

Лидером рейтинга остался Мбаппе

Золотой мяч

Обновлен рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч после победы «Барселоны» в матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании.

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг. Вторую позицию занимает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Голанд, а топ-3 замыкает лидер «Баварии» Гарри Кейн.

В десятке также нашлось место для Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Ламина Ямаля и Деклана Райса.

Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2026:

  1. Килиан Мбаппе
  2. Эрлинг Голанд
  3. Гарри Кейн
  4. Ламин Ямаль
  5. Деклан Райс
  6. Педри
  7. Лионель Месси
  8. Витинья
  9. Луис Диас
  10. Криштиану Роналду

