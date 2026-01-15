Арсенал победил Челси 3:2: реакция Артеты после впечатляющего матча
Тренер канониров прокомментировал успех своих подопечных
Микель Артета поделился эмоциями после триумфа в противостоянии с «Челси».
Тренер «Арсенала» прокомментировал победу своей команды над «синими» (3:2) в рамках первой встречи полуфинала Кубка английской лиги.
«Я восхищен игрой «Арсенала» на протяжении всей выездной встречи против оппонента, обладающего столь высоким классом во всех компонентах. Мы владели инициативой, реализовали три момента и имели еще как минимум две возможности довести счет до крупного.
Хотя второй забитый мяч «Челси» внес определенные коррективы в ход поединка, в целом я крайне удовлетворен результатом. Впрочем, всегда есть потенциал для еще более качественной игры», – отметил Артета.
