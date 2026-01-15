Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 января 2026, 04:42 | Обновлено 15 января 2026, 04:43
Арсенал победил Челси 3:2: реакция Артеты после впечатляющего матча

Тренер канониров прокомментировал успех своих подопечных

Getty Images/Global Images Ukraine

Микель Артета поделился эмоциями после триумфа в противостоянии с «Челси».

Тренер «Арсенала» прокомментировал победу своей команды над «синими» (3:2) в рамках первой встречи полуфинала Кубка английской лиги.

«Я восхищен игрой «Арсенала» на протяжении всей выездной встречи против оппонента, обладающего столь высоким классом во всех компонентах. Мы владели инициативой, реализовали три момента и имели еще как минимум две возможности довести счет до крупного.

Хотя второй забитый мяч «Челси» внес определенные коррективы в ход поединка, в целом я крайне удовлетворен результатом. Впрочем, всегда есть потенциал для еще более качественной игры», – отметил Артета.

